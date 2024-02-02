Матч-триллер. Волки отыграли 2 мяча в конце, но МЮ вырвал победу на 90+7-й

Вечером 1 февраля состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Английская Премьер-лига порадовала болельщиков яркой интригой. Волки отыграли 2 мяча в конце, но МЮ вырвал победу на 90+7 минуте (4:3).

На 5-й минуте Маркус Рэшфорд открыл счет для гостей. В середине первого тайма Расмус Хойлунд удвоил перевес манкунианцев (2:0).

После перерыва Пабло Сарабия с пенальти отыграл один мяч для хозяев. Однако Скотт Мактоминей вернул преимущество в два мяча для МЮ (3:1).

Проигрывая в два мяча, Волки совершили камбэк! На 85-й минуте Макс Килман, которого ранее сватали в сборную Украины, забил второй гол для хозяев (2:3), а на 90+5-й минуте Педру Нету сравнял счет (3:3).

Однако 18-летний хавбек Кобби Майну на 7-й компенсированной минуте забил свой первый гол в АПЛ и принес гостям из Манчестера победу в драматичном поединке (4:3).

Турнирное положение: Ливерпуль (51), Манчестер Сити (46), Арсенал (46), Тоттенхэм (43), Астон Вилла (43), Вест Хэм (36), Ман Юнайтед (35).

АПЛ. 22-й тур, 1 февраля

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 3:4

Голы: Сарабия, 71 (пен), Килман, 85, Нету, 90+5 – Рэшфорд, 5, Хойлунд, 22, Мактоминей, 75, Мейну, 90+7

Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш (Фрейзер, 82), Доэрти (Аит-Нури, 54), Лемина, Дойл (Гомес, 82), Белльгард (Сарабия, 63), Нету, Матеус Кунья.

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Магуайр, 86), Шоу, Каземиро (Мактоминей, 73), Бруну Фернандеш, Майну, Гарначо (Эванс, 90+2), Рэшфорд (Антони, 73), Хойлунд (Форсон, 86).

Предупреждения: Каземиро (3), Доусон (45+2), Мартинес (48), Онана (78), Матеус Кунья (89), Гарначо (90+8), Шоу (90+10).

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица АПЛ

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