Матч-триллер. Волки отыграли 2 мяча в конце, но МЮ вырвал победу на 90+7-й
Английская Премьер-лига порадовала болельщиков яркой интригой
Вечером 1 февраля состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Английская Премьер-лига порадовала болельщиков яркой интригой. Волки отыграли 2 мяча в конце, но МЮ вырвал победу на 90+7 минуте (4:3).
На 5-й минуте Маркус Рэшфорд открыл счет для гостей. В середине первого тайма Расмус Хойлунд удвоил перевес манкунианцев (2:0).
После перерыва Пабло Сарабия с пенальти отыграл один мяч для хозяев. Однако Скотт Мактоминей вернул преимущество в два мяча для МЮ (3:1).
Проигрывая в два мяча, Волки совершили камбэк! На 85-й минуте Макс Килман, которого ранее сватали в сборную Украины, забил второй гол для хозяев (2:3), а на 90+5-й минуте Педру Нету сравнял счет (3:3).
Однако 18-летний хавбек Кобби Майну на 7-й компенсированной минуте забил свой первый гол в АПЛ и принес гостям из Манчестера победу в драматичном поединке (4:3).
Турнирное положение: Ливерпуль (51), Манчестер Сити (46), Арсенал (46), Тоттенхэм (43), Астон Вилла (43), Вест Хэм (36), Ман Юнайтед (35).
АПЛ. 22-й тур, 1 февраля
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 3:4
Голы: Сарабия, 71 (пен), Килман, 85, Нету, 90+5 – Рэшфорд, 5, Хойлунд, 22, Мактоминей, 75, Мейну, 90+7
Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш (Фрейзер, 82), Доэрти (Аит-Нури, 54), Лемина, Дойл (Гомес, 82), Белльгард (Сарабия, 63), Нету, Матеус Кунья.
Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Магуайр, 86), Шоу, Каземиро (Мактоминей, 73), Бруну Фернандеш, Майну, Гарначо (Эванс, 90+2), Рэшфорд (Антони, 73), Хойлунд (Форсон, 86).
Предупреждения: Каземиро (3), Доусон (45+2), Мартинес (48), Онана (78), Матеус Кунья (89), Гарначо (90+8), Шоу (90+10).
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