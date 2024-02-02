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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
01.02.2024 22:15 – FT 3 : 4
Манчестер Юнайтед
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Англия
02 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 01:33
429
5

Матч-триллер. Волки отыграли 2 мяча в конце, но МЮ вырвал победу на 90+7-й

Английская Премьер-лига порадовала болельщиков яркой интригой

02 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 01:33
429
5
Матч-триллер. Волки отыграли 2 мяча в конце, но МЮ вырвал победу на 90+7-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Мейну

Вечером 1 февраля состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Английская Премьер-лига порадовала болельщиков яркой интригой. Волки отыграли 2 мяча в конце, но МЮ вырвал победу на 90+7 минуте (4:3).

На 5-й минуте Маркус Рэшфорд открыл счет для гостей. В середине первого тайма Расмус Хойлунд удвоил перевес манкунианцев (2:0).

После перерыва Пабло Сарабия с пенальти отыграл один мяч для хозяев. Однако Скотт Мактоминей вернул преимущество в два мяча для МЮ (3:1).

Проигрывая в два мяча, Волки совершили камбэк! На 85-й минуте Макс Килман, которого ранее сватали в сборную Украины, забил второй гол для хозяев (2:3), а на 90+5-й минуте Педру Нету сравнял счет (3:3).

Однако 18-летний хавбек Кобби Майну на 7-й компенсированной минуте забил свой первый гол в АПЛ и принес гостям из Манчестера победу в драматичном поединке (4:3).

Турнирное положение: Ливерпуль (51), Манчестер Сити (46), Арсенал (46), Тоттенхэм (43), Астон Вилла (43), Вест Хэм (36), Ман Юнайтед (35).

АПЛ. 22-й тур, 1 февраля

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 3:4

Голы: Сарабия, 71 (пен), Килман, 85, Нету, 90+5 – Рэшфорд, 5, Хойлунд, 22, Мактоминей, 75, Мейну, 90+7

Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш (Фрейзер, 82), Доэрти (Аит-Нури, 54), Лемина, Дойл (Гомес, 82), Белльгард (Сарабия, 63), Нету, Матеус Кунья.

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Магуайр, 86), Шоу, Каземиро (Мактоминей, 73), Бруну Фернандеш, Майну, Гарначо (Эванс, 90+2), Рэшфорд (Антони, 73), Хойлунд (Форсон, 86).

Предупреждения: Каземиро (3), Доусон (45+2), Мартинес (48), Онана (78), Матеус Кунья (89), Гарначо (90+8), Шоу (90+10).

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица АПЛ

Фотогалерея

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Вулверхэмптон).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Макс Килман (Вулверхэмптон).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Сарабия (Вулверхэмптон).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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December 32
Получилось весело, но это только перестрелка середняков.   Да и то, из-за нелепого пенальти всё пошло сикось накось.  Понеслась орда по кочкам и футбол превратился во всадников без головы.  Ну и не волки они.   Уондерерс это "странники".
  А самые лохи  - Онаний и Антоний.
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+2
Viktor Shuper
Блін, Онана це щось 
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0
Octopus
Не покидало чувство, что волки еще вернутся в игру, и рановато тен Хаг с Каземиро обниматься начал. Матч огненный. Классическая АПЛьная развязка в добавочное в стиле Алекса Фергюсона.
Не зря САФ на трибуне сидел.
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0
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