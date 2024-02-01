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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
01.02.2024 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
01 февраля 2024, 02:22 | Обновлено 01 февраля 2024, 02:43
14
0

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 февраля в 22:15 по Киеву

01 февраля 2024, 02:22 | Обновлено 01 февраля 2024, 02:43
14
0
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля на «Молинью» пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вулверхэмптон» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Вулверхэмптон

Команда прошлый сезон провела под знаком борьбы за выживание. И успешной она получилась из-за удачного решения позвать на роль пожарника Лопетеги. Испанец справился, но по ходу лета разуверился в перспективах устроившего распродажу клуба, и ушел. Юлена взялся подменить молодой О'Нил. Гари сделал себе имя, удержав в АПЛ прошлого сезона новичка, Борнмут. И с новым вызовом тоже удачно справляется, хотя сначала была масса проблем и очки набирались туго. Теперь же, с учетом 0:0 против Брайтона, у Вулвз 29 очков, и они уступают место в топ-10 Ньюкаслу только по дополнительным показателям. В кубке с Вест Бромвичем тоже оформили уверенные, гроссмейстерские 2:0 на выезде, пройдя в следующий раунд турнира.

Манчестер Юнайтед

Клуб набрал всего на 3 очка больше, чем волки, и это лучшим образом отражает положение гранда. Красные дьяволы бесславно вернулись в Лигу чемпионов, в итоге с 4-мя очками став последними в своей группе, быстро вылетели из Кубка Лиги - а ведь в 2023-м году тен Хаг брал там титул, что стало его первым успехом на Туманном Альбионе. В кубке Англии пока были очень слабые соперники - после Уигана последовал Ньюпорт Каунти. И то последний, пропустив дважды за первые четверть часа, сравнивал, проиграв из-за голов в концовке. Нет, безусловно, манкунианцы еще поборются за место повыше в АПЛ, не зря они придержали Онана на поединок с Тоттенхэмом, после чего оплатили ему чартер в сборную на сотню тысяч. Но и там сыграли 2:2, из-за чего теперь более чем на 10 очков отстают от топ-4.

Статистика личных встреч

МЮ выиграл 6 из 7 крайних очных поединков. 1:0 в августе при этом стали третьим матчем кряду, что закончился победой над Вулвз.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но тут точно будет борьба, да и без голов не обойдется - ставим на тотал больше 2,5 (коэффициент - 1,76).

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Источник Sport.ua
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