В четверг, 1 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports +.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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