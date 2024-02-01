01.02.2024 22:15 - : -
Англия01 февраля 2024, 10:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:23
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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 22:15 матч чемпионата Англии
01 февраля 2024, 10:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:23
34
0
В четверг, 1 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports +.
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вулвергемптон – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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