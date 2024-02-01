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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
01.02.2024 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 февраля 2024, 10:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:23
34
0

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 22:15 матч чемпионата Англии

01 февраля 2024, 10:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:23
34
0
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед

В четверг, 1 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports +.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед
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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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