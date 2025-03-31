Ангелина Калинина – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 68) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 500 Чарльстоне, США.

В 1-м раунде украинка сыграет против Кэти Макнелли (США, WTA 397). Поединок пройдет на стадионе Althea Gibson после игры Томова – Монтгомери. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния во 2-м круге сыграет против 14-й сеяной Анны Калинской.

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