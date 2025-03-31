Ангелина Калинина – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
31 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 68) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 500 Чарльстоне, США.
В 1-м раунде украинка сыграет против Кэти Макнелли (США, WTA 397). Поединок пройдет на стадионе Althea Gibson после игры Томова – Монтгомери. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.
Победительница противостояния во 2-м круге сыграет против 14-й сеяной Анны Калинской.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Байера» хочет забрать с собой Флориана Вирца
Смотрите видеообзор финального матча на Мастерсе в Майами