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  4. Ангелина Калинина – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 марта 2025, 19:40 |
1119
0

Ангелина Калинина – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне

31 марта 2025, 19:40 |
1119
0
Ангелина Калинина – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

31 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 68) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 500 Чарльстоне, США.

В 1-м раунде украинка сыграет против Кэти Макнелли (США, WTA 397). Поединок пройдет на стадионе Althea Gibson после игры Томова – Монтгомери. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния во 2-м круге сыграет против 14-й сеяной Анны Калинской.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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