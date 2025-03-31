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  4. «Браво, Артем». Реакция болельщиков на гол Довбика в матче с Лечче
Италия
31 марта 2025, 11:51 |
577
0

«Браво, Артем». Реакция болельщиков на гол Довбика в матче с Лечче

Гол украинского форварда принес «Роме» победу над «Лечче»

31 марта 2025, 11:51 |
577
0
«Браво, Артем». Реакция болельщиков на гол Довбика в матче с Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Лечче» принимал «Рому». В составе команды гостей забитым голом отметился форвард сборной Украины Артем Довбик.

Довбик забил на 81-й минуте. «Рома» одержала победу со счетом 1:0 и в турнирной таблице Серии А занимает шестое место. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет четыре очка.

Lupo: Браво Артем, молодцы вся команда! Великий мистер Раньери, продолжайте!

Fede: Браво. И они все еще говорят о нем плохо... Конечно, иногда он ходит по кругу, но они забывают, что это первый сезон и имеет количество голов, как и другие «знатные», которые в Италии 5 и более лет.

Pink&Blue: А вот и Артём!!!

MarcoOstia65: Без излишеств, но с большой злостью, давай, Артем.

YellowRed4Ever: Отличный гол, Артём! Вперед, Рома!

Nicola: Молодец Довбик. Идеально, именно то, что я хотел! Эти вещи делают хорошего центрального нападающего!! А теперь отдохни немного, а затем вернись еще более крутым, чем раньше! Это то, что я хотел, молодец Артём!

PullBen: Если честно то думал что с травмой потеряет место в старте, но все же Довбик закрыл мне рот)

Mark4854590:Так с победными голами Довбика Рома потихоньку и в зону ЛЧ заползет.

androma: Смотрел матч с кацапским комментатором, так тот чуть не усерался так расхваливал Шомуродова мол узбек так искусно отвел защитника что Довбику оставалось чуть ли не в пустые ворота забить. Хотя на самом деле заслуги Шомуродова в этом голе вообще нет, Артем все сделал сам.

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Лечче Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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