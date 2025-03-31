«Браво, Артем». Реакция болельщиков на гол Довбика в матче с Лечче
Гол украинского форварда принес «Роме» победу над «Лечче»
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Лечче» принимал «Рому». В составе команды гостей забитым голом отметился форвард сборной Украины Артем Довбик.
Довбик забил на 81-й минуте. «Рома» одержала победу со счетом 1:0 и в турнирной таблице Серии А занимает шестое место. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет четыре очка.
Lupo: Браво Артем, молодцы вся команда! Великий мистер Раньери, продолжайте!
Fede: Браво. И они все еще говорят о нем плохо... Конечно, иногда он ходит по кругу, но они забывают, что это первый сезон и имеет количество голов, как и другие «знатные», которые в Италии 5 и более лет.
Pink&Blue: А вот и Артём!!!
MarcoOstia65: Без излишеств, но с большой злостью, давай, Артем.
YellowRed4Ever: Отличный гол, Артём! Вперед, Рома!
Nicola: Молодец Довбик. Идеально, именно то, что я хотел! Эти вещи делают хорошего центрального нападающего!! А теперь отдохни немного, а затем вернись еще более крутым, чем раньше! Это то, что я хотел, молодец Артём!
PullBen: Если честно то думал что с травмой потеряет место в старте, но все же Довбик закрыл мне рот)
Mark4854590:Так с победными голами Довбика Рома потихоньку и в зону ЛЧ заползет.
androma: Смотрел матч с кацапским комментатором, так тот чуть не усерался так расхваливал Шомуродова мол узбек так искусно отвел защитника что Довбику оставалось чуть ли не в пустые ворота забить. Хотя на самом деле заслуги Шомуродова в этом голе вообще нет, Артем все сделал сам.
Buongiorno così 😍#ASRoma pic.twitter.com/9IgxrZ5lLD— AS Roma (@OfficialASRoma) March 30, 2025
ARTEMMMMMMMMMM!— AS Roma (@OfficialASRoma) March 29, 2025
LA SBLOCCA LUI, AL MINUTO 81!#LecceRoma 0-1 pic.twitter.com/2KWkjTxgem
Vinciamo noi, decide il gol di Dovbyk nel secondo tempo ⚽️— AS Roma (@OfficialASRoma) March 29, 2025
Settima vittoria consecutiva in campionato, la quinta di fila in trasferta (sempre in Serie A) 📈
Bene così 💛 ❤️#LecceRoma pic.twitter.com/Kl9TcVYGwn
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