«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с защитником своей команды Кайлом Уокером, который сейчас на правах аренды выступает за «Милан».

«Вижу ли я все еще его своим игроком? Нет. Он – игрок «Милана». Ясно, что, если кто-то уходит, он вряд ли вернется, независимо от того, кем он является.

Слушайте, мы сделали много изменений в составе, понимаете? Когда я говорю о Фернандиньо, Алексе Зинченко, Габриэле Жезусе или Давиде Силве Есть много игроков, которые были здесь.

Это не просто четыре, пять, шесть, семь или восемь игроков. Я не знаю, сколько из них были здесь долгое время. Они все - важные, но было много игроков, и их сейчас здесь нет.

Поэтому самое главное – это клуб, который последние 15, 20 лет был здесь постоянно. И клуб намерен оставаться здесь как можно дольше. Вот почему я обеспокоен и хочу работать с клубом и с игроками, чтобы вернуться», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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