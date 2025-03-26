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  4. «Буду очень удивлен». Британский журналист рассказал, что будет с Зинченко
Англия
26 марта 2025, 16:02 |
1219
0

«Буду очень удивлен». Британский журналист рассказал, что будет с Зинченко

Чарльз Уоттс прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника

26 марта 2025, 16:02 |
1219
0
«Буду очень удивлен». Британский журналист рассказал, что будет с Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Я не думаю, что он подпишет новый контракт. Не думаю, что «Арсенал» продлит его контракт. Я думаю, что они продадут его этим летом, если им поступит хорошее предложение. Но не удивлюсь, если они решат, что он может остаться еще на один сезон и уйти бесплатно в конце следующего сезона.

Он мог уйти в январе, они были открыты для его ухода. Но не поступило ни одного предложения, которое бы заставило их встать и обратить на него внимание. Они были рады, что он остался и продолжил играть, потому что он – ценный член команды.

Микель не использует его так часто, как раньше, но ему по-прежнему доверяют. Он показал, что может играть в той роли полузащитника, которую, я думаю, многие из нас уже давно ждут от него, чтобы он получал игровое время.

Все зависит от того, что произойдет летом. Если кто-то придет с предложением, которое «Арсенал» сочтет подходящим, они, вероятно, попытаются нажиться на нем и вернуть немного денег за свои инвестиции. Но, если нет, я думаю, они, вероятно, будут рады, если он просто останется и станет важным членом команды в следующем году.

Он дает команде некоторую универсальность, а затем его могут отпустить бесплатно. Но я был бы очень удивлен, если бы он получил новый контракт. Я не уверен, что он захочет его подписывать, но и не думаю, что клуб будет слишком заинтересован в том, чтобы дать ему его», – сказал Уоттс Sports Mole.

Сообщалось, что в «Арсенале» изменили решение относительно будущего Зинченко.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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