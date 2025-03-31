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  4. УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 19:41 |
1043
3

УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера

В перспективе сине-желтую футболку главной команды страны может надеть Педриньо

31 марта 2025, 19:41 |
1043
3
УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
shakhtar.com. Педриньо

Атакующий полузащитник «Шахтера» Педриньо может быть натурализован и в будущем заигран за сборную Украины по футболу.

Агент игрока Уилл Дантас рассказал бразильскому изданию No Ataque, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) продолжает активно контактировать с хавбеком на предмет его желания и готовности сменить футбольное гражданство и выступать за «сине-желтых».

«Это то, чего они хотят больше всего, но мы сомневаемся. Проблема в том, что если он станет натурализованным гражданином и будет играть за Украину, он не сможет играть за другую команду. Он слишком молод, чтобы принимать столь радикальное решение. Это должно быть очень хорошо продуманное решение, потому что в футболе все меняется очень быстро. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать реальностью», – заявил Дантас.

Издание подчеркивает, что для того, чтобы получить украинское гражданство по действующему законодательству Педриньо должен прожить на территории Украины не менее пяти лет.

О чем источник не сообщает, но что также может быть применено на практике, так это одно из исключений, среди которых выделяется, например, такое: «кроме лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины».

Педриньо находится на контракте в «Шахтере» с 2021 года, однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на протяжении двух лет играл в аренде за «Атлетико Минейро». В Украину хавбек вернулся летом минувшего года, продлив трудовое соглашение с «горняками» на пять лет.

Ранее Педриньо играл за сборную Бразилии U-23 (14 матчей, 3 гола), но не заигран за основную команду «селесао», что делает его натурализацию возможной.

Впервые о возможности заиграть Педриньо за сборную Украины сообщалось летом минувшего года, и сам футболист тогда не стал исключать подобной возможности.

В текущем сезоне Педриньо сыграл 22 матча за «Шахтер», отличившись 1 забитым мячом и 5 результативными передачами.

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Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк натурализация сборная Украины по футболу Уилл Дантас смена гражданства Украинская ассоциация футбола
Алексей Сливченко Источник: No Ataque
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Комментарии 3
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avk2307
Гравець не грає за клуб. В основі не виходить, а УАФ зацікавлений? 
Та не розказуйте нам дурниці.
Зацікавлений тільки шахтар в тому, бо в останній грі на полі було 4 українці- а це мінімум. І не дай боже травма або діскваліфікація то виникнуть проблеми.
Тим більше Педриньо на місті якого достатньо своїх перспективних
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+2
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Donchanin
Якщо б Кевiна, то я може б повiрив
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