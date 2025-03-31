01.04.2025 13:00 - : -
Кубок Украины31 марта 2025, 16:31 |
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Буковина – Виктория. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первый четвертьфинал пройдет 1 апреля, начало в 13:00
31 марта 2025, 16:31 |
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1 апреля начнется первый матч четвертьфинала Кубка Украины между командами Первой лиги Буковина Черновцы и Виктория Сумы.
Встреча начнется в 13:00.
Остальные четвертьфиналы Кубка Украины пройдут 2 апреля, когда сыграют Александрия – Шахтер, Рух – Динамо и Верес – Полесье.
Буковина – Виктория. Старт в 13:00
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