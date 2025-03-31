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Кубок Украины
Буковина
01.04.2025 13:00 - : -
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
31 марта 2025, 16:31 |
78
0

Буковина – Виктория. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первый четвертьфинал пройдет 1 апреля, начало в 13:00

31 марта 2025, 16:31 |
78
0
Буковина – Виктория. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

1 апреля начнется первый матч четвертьфинала Кубка Украины между командами Первой лиги Буковина Черновцы и Виктория Сумы.

Встреча начнется в 13:00.

Остальные четвертьфиналы Кубка Украины пройдут 2 апреля, когда сыграют Александрия – Шахтер, Рух – Динамо и Верес – Полесье.

Буковина – Виктория. Старт в 13:00

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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