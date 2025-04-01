Во вторник, 1 апреля, в Черновцах на стадионе «Буковина» состоится матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют черновицкая «Буковина» и сумская «Виктория». Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Буковина



Для клубов-участников Первой лиги текущий сезон отправился на паузу еще в конце ноября прошлого года, и с тех пор они не сыграли ни одного официального матча. В этом контексте тот факт, что оба представителя второго по силе дивизиона страны в результате жребия в Кубке Украины будут играть между собой – просто подарок судьбы. В противном случае любой клуб Премьер-лиги получил бы над ними просто неприличное преимущество в игровом тонусе.

Следовательно, по крайней мере один клуб из Первой лиги в полуфинале текущего кубкового розыгрыша у нас точно будет, а там и до повторения судьбы петровского «Ингульца» рукой подать. Есть лишь одна небольшая загвоздка – «козаки» в свое время грозились выйти в УПЛ, поэтому их участие в решающей игре было просто анонсом, тогда как «Буковина» и «Виктория» в этом сезоне далеки от повышения в классе.

Впрочем, это нисколько не преуменьшает тот факт, что право на участие в четвертьфинале обеим командам не было кем-то «подарено» – они сами его добыли в достаточно конкурентной борьбе. «Желто-черные», например, выбили тернопольскую «Ниву» (2:1), «Прикарпатье» (1:0), «Николаев» (2:1) и «Пробий» (1:0), сопровождая этот процесс завоеванием места в группе повышения в классе в Первой лиге. Вот только команда Григория Чурилова в верхней восьмерке идет на последнем месте с отставанием от лидера, «Эпицентра», в девять очков, что будет достаточно сложно наверстать.

Сложно, но не невозможно – для конкуренции на равных с сильнейшими командами лиги «Буковина» зимой подписала бывших представителей клубов УПЛ в качестве свободных агентов. Речь идет об Александре Васильеве из «Черноморца», Родионе Плаксе из «Александрии» и Олеге Кожушко из «Кривбасса», которые в кампании с Кириллом Прокопчуком из «Миная» должны усилить команду. Но есть и потери – травмированные нападающие Даниил Голубь и Максим Горный не смогут помочь команде, как и полузащитник Юрий Глущук, который перебрал предупреждений.

Виктория



Как уже можно было догадаться, сумская «Виктория» свой последний официальный матч на данный момент провела также в конце ноября прошлого года, после чего в команде Анатолия Бессмертного начался разбор полетов по итогам первой части сезона. Причина очевидна – в прошлой кампании «синие» финишировали на седьмом месте в чемпионской группе (лучший результат в истории клуба), а в этом году за повышение в классе данный коллектив уже не поборется, так как финишировал на промежуточном этапе на шаг ниже экватора общей турнирной таблицы.

Вылет из Первой лиги при этом сумчанам вряд ли грозит – есть и более явные для этого претенденты, тогда как с 23 очками «Викторию» вряд ли сможет догнать условное «Прикарпатье» с 14 баллами нынче в активе. Но отсутствие высоких амбиций уже дало о себе знать – защитники Артем Данилюк и Валерий Курелех, полузащитники Максим Покотылюк и Максим Чеглов, а также нападающий Сергей Машталир покинули клуб зимой, а на их место пришли полузащитник Сулейман Сейтхалилов из «Диназа», защитник Александр Чернов на правах аренды из «Оболони», а также нападающий Ярослав Богунов и оборонец Юрий Дудник в качестве свободных агентов. Очевидно, что все эти трансферы более скромные, чем у той же «Буковины».

Равно как и очевидно, что из-за военной ситуации в стране и конкретно в окрестностях Сум, команде из этого города в ближайшие месяцы будет не до мыслей о футболе. Во всяком случае, домашние матчи она будет вынуждена вновь проводить где-угодно, но не в родном городе. Впрочем, сборы «Виктория» таки провела, и даже успела поиграть против резервной команды «Александрии» (2:1), но даже соперникам высокого уровня из своей лиги по типу «Эпицентра» (1:5), «Металлиста 1925» (1:3) и Кудривки (0:5) уступала без шансов.

Кроме того, полузащитник Артем Рябой не сможет помочь команде из-за перебора желтых карточек, тогда как в пользу «Буковины» будет говорить еще и тот факт, что коллектив Григория Чурилова не постеснялся во время международной паузы пригласить на товарищеские матчи «Верес» и даже сразу две команды «Полесья». Да, выиграли только у резервиствов «волков» (4:0), тогда как с основой сыграли вничью (0:0), а «красно-черным» проиграли (0:2). Но явно не просто так тренерский штаб проводил эту подготовку играми против соперников более высокого ранга, которые еще и будущими соперниками в Кубке в итоге могут стать. Хотя «Виктория» уже выбила ЛНЗ с текущего розыгрыша в серии пенальти, поэтому ее мало чем можно удивить. МФК «Металлург» (1:0), «Чернигов» (1:0) и «Минай» (2:0) конкуренции сумчанам также не смогли составить.

История встреч



Футбольные пути «Буковины» и «Виктории» ранее не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который имеет на своем счету 33 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Думенко и Ярослав Поважный, а резервным арбитром отработает Когут. На матче будет отсутствовать система VAR. У Пачишина есть опыт проведения матчей с участием «Буковины» – 2 поражения, тогда как с «Викторией» он не пересекался.

Ориентировочные составы



«Буковина»: Каневцев – Могровский, Безуглый, Бусько, Шинкаренко – Васильев, Хамелюк, Бодня – Кожушко, Гончарук, Бойчук.

«Виктория»: Литвиненко – Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов – Лебеденко, Шарай – Кныш, Паламар, Шпиренок – Евпак.

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