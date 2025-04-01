Вырванная победа. Определен первый полуфиналист Кубка Украины 2024/25

Во вторник, 1 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/25, в котором сыграли «Буковина» и «Виктория».

Команды встретились на стадионе «Буковина» в городе Черновцы. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Буковина» уже на 4-й минуте поединка завладела преимуществом в счете благодаря голу Ивана Тищенко, но из-за досадного автогола посреди второго тайма долгое время команды играли 1:1. Однако на 84-й минуте черновчанам таки удалось вырвать победу в основное время – Никита Безуглый отметился голом после подачи с углового.

Таким образом «Буковина» стала первым полуфиналистом Кубка Украины 2024/25. Остальные четвертьфинальные матчи будут сыграны 2 апреля.

Кубок Украины. 1/4 финала, 1 апреля

Буковина – Виктория – 2:1

Голы: Тищенко, 4, Безуглый, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)