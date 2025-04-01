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  4. Буковина – Виктория – 2:1. Четвертьфинал Кубка Украины. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Буковина
01.04.2025 13:00 – FT 2 : 1
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
01 апреля 2025, 22:12 | Обновлено 01 апреля 2025, 22:36
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Буковина – Виктория – 2:1. Четвертьфинал Кубка Украины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Украины

01 апреля 2025, 22:12 | Обновлено 01 апреля 2025, 22:36
260
0
Буковина – Виктория – 2:1. Четвертьфинал Кубка Украины. Видео голов и обзор
ФК Буковина

Буковина стала первым полуфиналистом Кубка Украины 2024/25.

В четвертьфинале Кубка Украины Буковина одержала непростую победу над Викторией на своем поле (2:1).

Успех Буковины – на 84-й минуте победный гол забил Никита Безуглый.

Черновицкий клуб стал первым полуфиналистом Кубка Украины 2024/25.

Остальные матчи 1/4 финала состоятся 2 апреля: Александрия – Шахтер, Рух – Динамо, Верес – Полесье.

Кубок Украины. 1/4 финала, 1 апреля

Буковина Черновцы – Виктория Сумы – 2:1

Голы: Тищенко, 4, Безуглый, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Пресс-конференция

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Буковина).
59’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дмитрий Шинкаренко (Буковина).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тищенко (Буковина).
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Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Виктория Сумы видео голов и обзор Никита Безуглый Иван Тищенко Дмитрий Шинкаренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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