Буковина – Виктория – 2:1. Четвертьфинал Кубка Украины. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Украины
Буковина стала первым полуфиналистом Кубка Украины 2024/25.
В четвертьфинале Кубка Украины Буковина одержала непростую победу над Викторией на своем поле (2:1).
Успех Буковины – на 84-й минуте победный гол забил Никита Безуглый.
Черновицкий клуб стал первым полуфиналистом Кубка Украины 2024/25.
Остальные матчи 1/4 финала состоятся 2 апреля: Александрия – Шахтер, Рух – Динамо, Верес – Полесье.
Кубок Украины. 1/4 финала, 1 апреля
Буковина Черновцы – Виктория Сумы – 2:1
Голы: Тищенко, 4, Безуглый, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)
Видео голов и обзор матча
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