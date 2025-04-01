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Кубок Украины
01 апреля 2025, 20:20 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:22
611
0

Григорий ЧУРИЛОВ: «Для Буковины самая главная игра – это следующая»

«Буковина» впервые в истории сыграет в полуфинале Кубка Украины

01 апреля 2025, 20:20 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:22
611
0
Григорий ЧУРИЛОВ: «Для Буковины самая главная игра – это следующая»
ФК Буковина. Григорий Чурилов

Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов прокомментировал выход в исторический полуфинал после победы над сумской «Викторией» (2:1).

– Григорий Владимирович, прежде всего хотим поздравить вас, нашу команду и весь буковинский край с по-настоящему эпохальным событием - «Буковина» не только впервые в своей истории сыграла в четвертьфинале Кубка Украины, но и вышла в полуфинал кубкового турнира! Понимаем, что эмоции сразу после игры переполняют, но все же хотелось бы услышать ваш комментарий по итогам этого матча.

– Я хочу от всей души поблагодарить всех за поддержку, за атмосферу, которая сегодня бушевала на стадионе и за веру в нашу команду. Также хочу выразить благодарность руководству УАФ за то, что позволили сыграть этот матч в Черновцах. В такие непростые времена нам удалось создать для людей настоящий праздник. Последние 2-3 дня в городе витала атмосфера предвкушения грядущей игры, и это даже, честно говоря, немного давило на ребят. Видели это через определенные детали: по общению или эмоциям на тех же разминках. Я это понимаю, ведь нас ожидала историческая игра в четвертьфинале и на кону был выход в полуфинал турнира. Эта нервозность немного перешла на игру – мы потеряли где-то в билдапе, в контроле мяча и тому подобное. К счастью, сегодня на стандартах мы хорошо сыграли. Мы над этим много работали и на сборах, поэтому сейчас это приносит свои результаты. Команда соперника заставила поработать нас на максимуме. Были и травмы, и судороги. Но все же важно, что мы сегодня были едины как семья.

– С каким соперником вам больше всего хотелось бы сыграть в полуфинале – с «Динамо» или «Шахтером» или с командами по типу «Вереса» или «Полесья», в матчах с которыми есть немного больше шансов выйти в финал?

– Сейчас и в составе «Полесья» немало звезд: и Гуцуляк, и Назаренко, и Михайличенко – это все игроки сборной Украины, да и дорогостоящих легионеров в житомирском клубе хватает. Мы с большим уважением отнесемся к любому сопернику. Мы рады оказаться в такой компании команд. Надеюсь, что жребий нам подбросит такого соперника, с которым мы сыграем лучше.

– Что можете сказать об игре зимних новичков «Буковины»?

– Мы всегда стараемся изучать человеческие качества каждого футболиста, ведь нужен нормальный микроклимат в раздевалке. Это залог успеха команды. Родион Плакса сегодня выполнил большой объем скоростной работы, много прессинговал, разгонял атаки. В начале матча немного передерживал мяч, но потом начал принимать правильные решения, рациональные. Относительно игры Кожушко, то вы, наверное, помните, как в начале матча за счет индивидуальных действий он «завел» трибуны. Кожушко – скоростной игрок высокого уровня, однако ему необходимо немного времени на адаптацию, ведь футбол в «Кривбассе» и «Буковине» существенно отличается. Это принципы построения игры, организация, базовые взаимодействия. Олега мы подписали в последний момент, когда сломались Горный и Голуб. Я очень рад, что зимой удалось подписать таких квалифицированных игроков.

Задача «Буковины» на вторую часть сезона - относиться с максимальной ответственностью к каждому матчу и добросовестно готовиться к каждой следующей игре. Стремимся отдаваться во всех поединках на максимум своих возможностей. Самая главная игра – это следующая.

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Александр Сильченко Источник: ФК Буковина
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