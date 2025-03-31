Другие новости31 марта 2025, 18:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
31 марта 2025, 18:55 |
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В понедельник, 31 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Верона – Парма
21:45 Лацио – Торино
22:00 Сельта – Лас-Пальмас
ТЕННИС
19:30 Ангелина Калинина – Кэти Макнелли
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