СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта

В понедельник, 31 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Верона – Парма

2.81 – 2.99 – 3.08

21:45 Лацио – Торино

1.91 – 3.57 – 4.74

22:00 Сельта – Лас-Пальмас

1.64 – 4.17 – 6.07

ТЕННИС

19:30 Ангелина Калинина – Кэти Макнелли

2.08 – 1.75