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31 марта 2025, 18:55 |
59
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

31 марта 2025, 18:55 |
59
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро

В понедельник, 31 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Верона – Парма

Ggbet 2.81 – 2.99 – 3.08

21:45 Лацио – Торино

Ggbet 1.91 – 3.57 – 4.74

22:00 Сельта – Лас-Пальмас

Ggbet 1.64 – 4.17 – 6.07

ТЕННИС

19:30 Ангелина Калинина – Кэти Макнелли

Ggbet 2.08 – 1.75

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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