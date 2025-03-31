Степанов забил 6 голов в последних 5 матчах за Байер U-19

Нападающий молодежной команды «Байера» Артем Степанов отметился забитым мячом в последнем матче против «Бохума» U-19 и увеличил свое количество голов в последних 5 матчах за леверкузенский клуб до 6.

30 марта состоялась игра 8-го тура Бундеслиги U-19 между командами «Байер» и «Бохум». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Ранее Степанов забивал в матчах против молодежных команд «Гамбурга», «Ганновера», «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» (дубль).

В нынешнем сезоне Артем провел 26 матчей, забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи. «Байер» U-19 располагается на втором месте в группе C молодежного чемпионата (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение).