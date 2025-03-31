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  4. Степанов забил 6 голов в последних 5 матчах за Байер U-19
Германия
31 марта 2025, 18:57 |
285
0

Степанов забил 6 голов в последних 5 матчах за Байер U-19

Артем отметился забитым мячом в ворота молодежной команды «Бохум»

31 марта 2025, 18:57 |
285
0
Степанов забил 6 голов в последних 5 матчах за Байер U-19
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Нападающий молодежной команды «Байера» Артем Степанов отметился забитым мячом в последнем матче против «Бохума» U-19 и увеличил свое количество голов в последних 5 матчах за леверкузенский клуб до 6.

30 марта состоялась игра 8-го тура Бундеслиги U-19 между командами «Байер» и «Бохум». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Ранее Степанов забивал в матчах против молодежных команд «Гамбурга», «Ганновера», «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» (дубль).

В нынешнем сезоне Артем провел 26 матчей, забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи. «Байер» U-19 располагается на втором месте в группе C молодежного чемпионата (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение).

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Бохум Байер чемпионат Германии по футболу Байер U-19 Артем Степанов статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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