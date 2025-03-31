Степанов забил 18-й гол в сезоне и помог Байеру U-19 вырвать победу в матче

30 марта состоялся матч восьмого тура Молодежной лиги Германии, в котором встретились «Байер» U-19 и «Бохум». Хозяева сумели вырвать победу на последних минутах матча со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 30-й минуте – гол на свой счет записал Дживан Гюнеш. Во втором тайме «Байер» ответил двумя результативными ударами. Сначала счет сравнял украинский форвард Артем Степанов, а в концовке встречи победный гол забил Монтрелл Калбрет.

Степанов в текущем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах, где забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Артем перебрался в Леверкузен в 2022 году из донецкого «Шахтера».

«Байер» набрал 17 баллов и продолжает занимать второе место в группе С Молодежной лиги. Лидирует «Бохум», у которого на одно очко больше. В следующем матче леверкузенский клуб сыграет на выезде против «Хоффенхайма» 6 апреля.

Молодежная лига Германии, 8-й тур. 30 марта

Байер U-19 – Бохум U-19 – 2:1

Голы: Степанов, 64, Калбрет, 90+5 – Гюнеш, 30

Видеозапись матча: