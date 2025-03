Барселона – лучшая команда Ла Лиги в истории по голам в первых 45 матчах

«Барселона» под руководством Ханси Флика в 45 матчах нынешнего сезона забила 139 голов. Это лучший результат в истории среди команд Ла Лиги по количеству забитых мячей в первых 45 поединках сезона.

30 марта состоялась встреча 29-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

В 29 матчах чемпионата Испании «каталонцы» забили 82 мяча, в 10 поединках Лиги чемпионов – 32, в Кубке Испании – 18 в 4 поединках, а также 7 голов в 2 встречах Суперкубка Испании.

В текущей кампании Ла Лиги команда Ханси Флика является лидером турнирной таблицы с 66 очками (21 победа, 3 ничьи, 5 поражений).

