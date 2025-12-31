Куртуа считает, что в Реале есть футболист, который вредит клубу

В мадридском «Реале» растет напряжение из-за проблем в обороне.

Как сообщают испанские СМИ, голкипер команды Тибо Куртуа считает главным источником нестабильности центр защиты. Бельгиец неоднократно спасал команду и убежден, что соперники слишком легко создают моменты из-за ошибок в этой зоне. Особое внимание приковано к Дину Хейсену, который пока не оправдывает ожиданий после дорогого трансфера.

В клубе признают талант молодого защитника, но сомневаются в его готовности нести ответственность на таком уровне. Куртуа считает, что игра Хейсена в текущем сезоне вредит Реалу.