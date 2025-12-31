Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Куртуа считает, что в Реале есть футболист, который вредит клубу
Испания
31 декабря 2025, 20:24
1

Куртуа считает, что в Реале есть футболист, который вредит клубу

Алонсо не в восторге от игры Хейсена

1 Comments
Куртуа считает, что в Реале есть футболист, который вредит клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В мадридском «Реале» растет напряжение из-за проблем в обороне.

Как сообщают испанские СМИ, голкипер команды Тибо Куртуа считает главным источником нестабильности центр защиты. Бельгиец неоднократно спасал команду и убежден, что соперники слишком легко создают моменты из-за ошибок в этой зоне. Особое внимание приковано к Дину Хейсену, который пока не оправдывает ожиданий после дорогого трансфера.

В клубе признают талант молодого защитника, но сомневаются в его готовности нести ответственность на таком уровне. Куртуа считает, что игра Хейсена в текущем сезоне вредит Реалу.

По теме:
Капитан команды Ла Лиги: «Играть в Саудовской Аравии – дерьмовая идея»
Новая проблема Реала. Мбаппе получил серьезное повреждение колена
Лунин обратился к фанатам Реала: «Мы должны попробовать...»
Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Дин Хейсен Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
OKs100
Нужно было Забарного покупать, а не Хейсена. 
