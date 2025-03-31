Лунин, Куртуа или... Анчелотти ответил, кто сыграет в финале Кубка Испании

Во вторник в ответном полуфинале Кубка Испании в воротах Реала сыграет Андрей Лунин, так как Тибо Куртуа остался вне заявки из-за повреждения.

На пресс-конференции перед встречей с Реал Сосьедадом у наставника Карло Анчелотти спросили, кто сыграет в финале, если мадридская команда туда выйдет.

«Мы посмотрим, кто сыграет в финале. Возможно, Лунин, возможно, Куртуа. Или даже Фран Гонсалес может выйти, если два вратаря получат к тому времени травмы».

«А если не выйдем в финал, то никто не сыграет. Давайте не торопиться», – сказал Анчелотти.

Мадридцы выиграли первый матч со счетом 1:0. Во втором полуфинале играют Атлетико и Барселона.