Лунин, Куртуа или... Анчелотти ответил, кто сыграет в финале Кубка Испании
Тренер решил сохранить тайну
Во вторник в ответном полуфинале Кубка Испании в воротах Реала сыграет Андрей Лунин, так как Тибо Куртуа остался вне заявки из-за повреждения.
На пресс-конференции перед встречей с Реал Сосьедадом у наставника Карло Анчелотти спросили, кто сыграет в финале, если мадридская команда туда выйдет.
«Мы посмотрим, кто сыграет в финале. Возможно, Лунин, возможно, Куртуа. Или даже Фран Гонсалес может выйти, если два вратаря получат к тому времени травмы».
«А если не выйдем в финал, то никто не сыграет. Давайте не торопиться», – сказал Анчелотти.
Мадридцы выиграли первый матч со счетом 1:0. Во втором полуфинале играют Атлетико и Барселона.
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