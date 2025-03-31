Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин, Куртуа или... Анчелотти ответил, кто сыграет в финале Кубка Испании
Кубок Испании
31 марта 2025, 19:29 | Обновлено 31 марта 2025, 19:42
994
1

Лунин, Куртуа или... Анчелотти ответил, кто сыграет в финале Кубка Испании

Тренер решил сохранить тайну

31 марта 2025, 19:29 | Обновлено 31 марта 2025, 19:42
994
1
Лунин, Куртуа или... Анчелотти ответил, кто сыграет в финале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник в ответном полуфинале Кубка Испании в воротах Реала сыграет Андрей Лунин, так как Тибо Куртуа остался вне заявки из-за повреждения.

На пресс-конференции перед встречей с Реал Сосьедадом у наставника Карло Анчелотти спросили, кто сыграет в финале, если мадридская команда туда выйдет.

«Мы посмотрим, кто сыграет в финале. Возможно, Лунин, возможно, Куртуа. Или даже Фран Гонсалес может выйти, если два вратаря получат к тому времени травмы».

«А если не выйдем в финал, то никто не сыграет. Давайте не торопиться», – сказал Анчелотти.

Мадридцы выиграли первый матч со счетом 1:0. Во втором полуфинале играют Атлетико и Барселона.

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я дам ему играть, когда будет нужно»
Известно, какой клуб будет тренировать Хаби Алонсо в следующем сезоне
Лунин будет в составе? Куртуа отсутствует в заявке Реала на игру с Сосьедад
Тибо Куртуа Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Фран Гонсалес
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эюпспор – Башакшехир. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 31 марта 2025, 19:01 0
Эюпспор – Башакшехир. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Эюпспор – Башакшехир. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 31 марта в 20:00 по Киеву

Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной
Футбол | 31 марта 2025, 14:33 19
Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной
Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной

В марте 17-летний форвард «Байера» отказался прибыть в расположение сборной Украины U-20…

«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
Футбол | 30.03.2025, 22:41
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
Футбол | 30.03.2025, 22:20
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Футбол | 30.03.2025, 22:59
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fuz1982z
вони ще не у фіналі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
31.03.2025, 08:30 1
Бокс
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 5
Бокс
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 13
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
31.03.2025, 07:50
Футбол
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
30.03.2025, 00:31 1
Футбол
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
30.03.2025, 06:23
Футбол
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
30.03.2025, 08:09 5
Футбол
Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму
Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму
29.03.2025, 18:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем