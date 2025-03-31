Помешала трагедия. Как экс-звезда спартака едва не перешел в Динамо

Бывший украинский футболист Виктор Пасулько, который успел поиграть за «Черноморец» и московский «спартак» рассказал, что помешало ему перейти в киевское «Динамо».

«За три года, что я провел в спартаке, я дважды становился чемпионом СССР, выигрывал кубок и ездил на чемпионат Европы 1988 года. А тогда не так просто было попасть в национальную команду, когда ее возглавлял Валерий Васильевич Лобановский.

Если бы не случилось Чернобыльской трагедии, может, и в Динамо оставил бы свой след. Тогда за мной в Черноморец приезжали несколько лет подряд. Сейчас уже не о чем жалеть, надо принять все, как есть.

Я уже был в аэропорту (с намерением лететь в Киев), но в последний момент сдал билет. Хотя, думаю, если бы я отправился в Киев, то и больше сыграл бы матчей за сборную, да и в чемпионате Динамо практически всегда боролось за самые высокие места», – сказал Пасулько.

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