Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Звали в спартак». Милевский рассказал, как оказался в Динамо
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 11:37 |
154
0

«Звали в спартак». Милевский рассказал, как оказался в Динамо

Артем Милевский мог оказаться в рф

30 декабря 2024, 11:37 |
154
0
«Звали в спартак». Милевский рассказал, как оказался в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, кто пригласил его в киевское «Динамо». Артем признался, что мог выступать в рф.

«Когда я выступал за беларусь на юношеском турнире, меня заметил Павел Яковенко. Мы тогда в полуфинале проиграли Украину со счетом 0:7, но я стал лучшим бомбардиром турнира. Уже когда мы были дома, отцу позвонил по телефону Яковенко и сказал, что в моих услугах заинтересовано Динамо. В это же время меня звал Спартак, но не согласился, сказал отцу: «Динамо – это Динамо. Я хочу туда».

Через несколько дней я с папой и первым тренером приехал в Киев, где нас встречал на железнодорожном вокзале Павел Яковенко», – рассказал Милевский.

За киевское Динамо Милевский выступал в период с 2003 по 2013 годы: 276 поединков, 88 голов, 54 результативные передачи. Артём официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в сентябре 2021 года.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».

По теме:
Чемпион Европы. Реал готовится подписать звездного опорника
Серьезное усиление. Клуб УПЛ нацелился на подписание бразильского форварда
БЕЗЕРРА: «Когда я ехал в Украину, мой отец сказал, что я войду в историю»
Артем Милевский Спартак Москва Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
Футбол | 29 декабря 2024, 22:18 9
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома

Артем оформил голевой пас на Дибалу, который сравнял счет в поединке 19-го тура Серии А

«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30 декабря 2024, 09:06 1
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри

Известный супертяжеловес считает победу Александра очевидной

«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Футбол | 30.12.2024, 10:19
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Бокс | 30.12.2024, 07:49
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
«Ой, трудно сказать». Шаран отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Футбол | 30.12.2024, 10:34
«Ой, трудно сказать». Шаран отреагировал на допинг-скандал Мудрика
«Ой, трудно сказать». Шаран отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
28.12.2024, 09:01
Бокс
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
28.12.2024, 13:02 6
Бокс
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 20
Футбол
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
29.12.2024, 02:53 5
Футбол
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
28.12.2024, 14:12 7
Футбол
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
28.12.2024, 08:41 8
Бокс
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
29.12.2024, 12:09 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем