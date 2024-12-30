«Звали в спартак». Милевский рассказал, как оказался в Динамо

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, кто пригласил его в киевское «Динамо». Артем признался, что мог выступать в рф.

«Когда я выступал за беларусь на юношеском турнире, меня заметил Павел Яковенко. Мы тогда в полуфинале проиграли Украину со счетом 0:7, но я стал лучшим бомбардиром турнира. Уже когда мы были дома, отцу позвонил по телефону Яковенко и сказал, что в моих услугах заинтересовано Динамо. В это же время меня звал Спартак, но не согласился, сказал отцу: «Динамо – это Динамо. Я хочу туда».

Через несколько дней я с папой и первым тренером приехал в Киев, где нас встречал на железнодорожном вокзале Павел Яковенко», – рассказал Милевский.

За киевское Динамо Милевский выступал в период с 2003 по 2013 годы: 276 поединков, 88 голов, 54 результативные передачи. Артём официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в сентябре 2021 года.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».