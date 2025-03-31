Форвард Оболони объяснил, что помешало ему забить Шахтеру
Подопечные Сергея Шищенко уступили «горнякам»
28-летний форвард киевской «Оболони» Ростислав Тарануха упустил хороший момент в игре 22-го тура УПЛ против «Шахтера».
«Надо сказать, что «Шахтер» – это гранд нашего футбола. Они показывают топ-уровень. Где-то мне не хватило везения в моменте, когда я пробивал левой. Также у нас было еще несколько моментов, но не смогли забить. Вообще, «Шахтер» мне понравился».
«Сергей Шищенко говорил, что нужно добавить активности в игру. С такими установками я и выходил».
«Мы с первых минут играли в свой футбол. Главный тренер нас учит правильно выходить из обороны, и до сих пор мы играли неплохо, но «Шахтер» – это чемпион».
«У «Оболони» впереди очень важные игры, и надо выкладываться на максимум, чтобы набирать очки».
«Шахтер» победил «Оболонь» в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Видео голов и обзор матча
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