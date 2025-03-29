Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь

«Шахтер» начал игру первым номером и уже на 4-й минуте создал первый момент для того, чтобы выйти вперед. Георгий Судаков вырвался слева на ударную позицию и, несмотря на острый угол, смог разяще пробить – «пивоваров» выручили перекладина.

Хозяева постарались отодвинуть игру подальше от своих ворот, но через шесть минут во владениях Дениса Марченко вновь стало опасно. Быть бы неприятностям у «Оболони», да Валерий Дубко успел заблокировать удар в исполнении Кевина. Киевляне и после этого не стали засиживаться в обороне, а искали свой шанс впереди. Впрочем, встречу вели «горняки» и вполне обоснованно они на 22-й минуте добились успеха. Валерий Бондаренко слева навесил к дальней стойке точно на Эгиналду – тот кивком головы переправил мяч в ближнюю девятку. Получилось красиво – 0:1!

УПЛ

На 27-й минуте игроки «Оболони» создали первый по-настоящему стоящий момент во владениях Дмитрия Ризныка, но Денис Устименко пробил головой мимо ворот. В ответ Судаков и Кевин между собой с завершающим ударом не разобрались, что позволило киевлянам перевести дух.

После этого момента до конца первого тайма ни «горняки», ни «пивовары» ничем опасным не отметились. Подопечные Марино Пушича продолжали смотреться предпочтительнее, играли с позиции силы, а игроки «Оболони» пытались грамотно обороняться и контратаковать, когда для этого были возможности.

После отдыха соперники вернулись в игру активно, но столь же безрезультатно. Лишь на 57-й минуте стараниями Алиссона возник момент, но мяч после его дальнего удара в ворота не попал. На 60-й минуте мимо из убойного положения пробил Устименко, которому Константин Бычек отдал, казалось бы, пас-конфетку. После этого игроки «Шахтера» прибавили и чудом не забили второй гол. Вначале случился отменный, но чуть неточный удар в исполнении Судакова, а спустя две минуты Кевин не реализовал роскошный момент, позволив Марченко реабилитироваться за свою же ошибку, которая позволила бразильцу получить шанс на гол.

УПЛ

Не прошло и двух минут, как Бычек из хорошего положения пустил мяч мимо ближнего угла. Гол, как принято говорить, назревал, но было непонятно, в какие именно ворота, так как обе команды действовали мобильно и могли забить. На 82-й минуте мог озадачить игроков «Шахтера» Ростислав Тарануха, но партнером подстарховал Педро Энрике. Зато на последней минуте основного времени поединка никто не помешал 20-летнему хавбеку «горняков» Антону Глущенко отметиться своим первым голом за основной состав «Шахтера» и снять все вопросы о победителе поединка.

2:0 – команда Пушича одержала 13-ю победу в чемпионате, набрала 44 очка после 21 поединка и продолжает погоню за «Динамо» и «Александрией». 6 апреля «горняки» сыграют с «Вересом». «Оболонь» идет 14-й с 18 пунктами и 4 апреля встретится с «Ингульцом», который на 15-й позиции.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

«Оболонь» – «Шахтер» – 0:2

Эгиналдо, 22, Глущенко, 89.

Витенчук, 37, Приймак, 44.

«Оболонь»: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Бычек (Суханов, 71), Черненко (Курко, 62), Витенчук (Тарануха, 71), Груша (Слободян, 79), Устименко (Теслюк, 79).

«Шахтер»: Резник, Педро Энрике, Грам, Бондарь, Винисиус Тобиас, Судаков (Глущенко, 77), Марлон Гомес, Бондаренко (Назарина, 77), Кевин, Алиссон (Педриньо, 61), Эгиналдо.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

ОБОЛОНЬ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА