Оболонь – Шахтер – 0:2. Первый мяч воспитанника. Видео голов и обзор матча
29 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ
В субботу, 29 марта, прошел матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Оболонь» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.
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Матч рассудил арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.
Горняки благодаря голам Эгиналду и Глущенко одержали убедительную победу. Для Антон его гол стал первым в официальных матчах за «Шахтер».
Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 29 марта
Оболонь – Шахтер – 0:2
Голы: Эгиналду, 22, Глущенков, 89
ГОЛ, 0:1! Эгиналду, 22 мин.
🔥 Егіналду стрибає вище за всіх! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 29, 2025
⚽️ Бразилець виводить «Шахтар» уперед у Києві! ⚽️#Shakhtar #ОболоньШахтар pic.twitter.com/8lOCm9veJq
ГОЛ, 0:2! Глущенков, 89 мин.
🧡 Антон Глущенко вперше забиває за «Шахтар» у офіційному матчі ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 29, 2025
😍 Так тримати! 👏🏻#Shakhtar #ОболоньШахтар pic.twitter.com/LrUkkVEKNv
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