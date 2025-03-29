Оболонь – Шахтер – 0:2. Первый мяч воспитанника. Видео голов и обзор матча

В субботу, 29 марта, прошел матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч рассудил арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Горняки благодаря голам Эгиналду и Глущенко одержали убедительную победу. Для Антон его гол стал первым в официальных матчах за «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 29 марта

Оболонь – Шахтер – 0:2

Голы: Эгиналду, 22, Глущенков, 89

ГОЛ, 0:1! Эгиналду, 22 мин.

ГОЛ, 0:2! Глущенков, 89 мин.