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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 17:44 | Обновлено 29 марта 2025, 17:58
929
0

Оболонь – Шахтер – 0:2. Первый мяч воспитанника. Видео голов и обзор матча

29 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ

29 марта 2025, 17:44 | Обновлено 29 марта 2025, 17:58
929
0
Оболонь – Шахтер – 0:2. Первый мяч воспитанника. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

В субботу, 29 марта, прошел матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч рассудил арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Горняки благодаря голам Эгиналду и Глущенко одержали убедительную победу. Для Антон его гол стал первым в официальных матчах за «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 29 марта

Оболонь – Шахтер – 0:2

Голы: Эгиналду, 22, Глущенков, 89

ГОЛ, 0:1! Эгиналду, 22 мин.

ГОЛ, 0:2! Глущенков, 89 мин.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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