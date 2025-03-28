В субботу, 29 марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Шахтером». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.

Начало 2025 года для команды Шищенко началось неплохо: на домашней арене «пивовары» минимально переиграли одного из конкурентов в борьбе за выживание «Ворсклу» и отобрали очки у «Полесья». Но потом пошли гостевые матчи и так называемая черная полоса: проигрыш «Заре» в непростой игре и разгром от «Александрии». Сейчас подопечных Шищенко ожидает игра против «Шахтера», которому «Оболонь» попытается дать бой в предстоящем поединке.

«Горнякам» после ухода Сикана и Зубкова не так просто даются победы, ведь «Левый Берег» подопечные Пушича смогли лишь минимально переиграть, а с «Александрией» до 75 минуты счет держался 0:0. К тому же, неприятными для «Шахтера» стали потери очков в играх с «Кривбассом» и «Карпатами». Поэтому в следующей игре против «Оболони» «горнякам» нужно доказать, что предыдущие поединки были больше случайностью, чем закономерностью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.