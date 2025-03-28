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Оболонь
29.03.2025 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 21:37 | Обновлено 28 марта 2025, 21:38
117
1

Оболонь – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

28 марта 2025, 21:37 | Обновлено 28 марта 2025, 21:38
117
1
Оболонь – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Фк Шахтер

В субботу, 29 марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Шахтером». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.

Начало 2025 года для команды Шищенко началось неплохо: на домашней арене «пивовары» минимально переиграли одного из конкурентов в борьбе за выживание «Ворсклу» и отобрали очки у «Полесья». Но потом пошли гостевые матчи и так называемая черная полоса: проигрыш «Заре» в непростой игре и разгром от «Александрии». Сейчас подопечных Шищенко ожидает игра против «Шахтера», которому «Оболонь» попытается дать бой в предстоящем поединке.

«Горнякам» после ухода Сикана и Зубкова не так просто даются победы, ведь «Левый Берег» подопечные Пушича смогли лишь минимально переиграть, а с «Александрией» до 75 минуты счет держался 0:0. К тому же, неприятными для «Шахтера» стали потери очков в играх с «Кривбассом» и «Карпатами». Поэтому в следующей игре против «Оболони» «горнякам» нужно доказать, что предыдущие поединки были больше случайностью, чем закономерностью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
29 марта 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
Обе команды забьют (да) 2.81 Сделать ставку
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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avk2307
Вболівальники Шахтаря а ви де?
Купив квиток собі взагалі без проблем. Піду в динамівській формі і з шарфом.
Квиток купити можете хоч зараз, але немає охочих....
Це точно третій за популярністю клуб в Україні? чи четвертий?
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