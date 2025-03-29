В субботу, 29 марта, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Андрея Коваленко из Полтавы прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Оболонь



Очередной тяжелый сезон для команды с достаточно скромными возможностями, но достаточно сильными традициями, чтобы болельщики вдруг перестали ее поддерживать на фоне не самых лучших результатов. С другой стороны, против кого играла киевская «Оболонь» перед началом международного перерыва? «Полесье» (0:0), «Заря» (1:2) и «Александрия» (0:4). Как показывает практика, не каждый наш гранд может выжить в таком календаре. А конкретно провалились «пивовары» лишь на «Нике» – там конкуренции с их стороны не было вовсе.

Нынче команда Сергея Шищенко находится в опасной зоне турнирной таблицы, и поскольку команды позади нее постоянно подают признаки жизни, то на 18 добытых очках лучше не останавливаться. Безусловно, против соперников из явно не чужого для наставника «Оболони» Донецка зацепиться за результат будет сложно, но когда у тебя за плечами такие соперники, а впереди – «Динамо» и «Карпаты» во второй половине апреля, выбирать как-то не приходится.

Ключевыми для «Оболони» будут две игры после матча против «Шахтера» – против «Ингульца» и «Черноморца», по итогу которых можно как окончательно провалиться в зону вылета перед решающим этапом сезона со все так же тяжелым календарем, так и решить все вопросы о сохранении места в «элите», а там уже и матчи против прямых конкурентов в более высоких позициях подоспеют. Но борьба за престиж также играет роль – после процесса ребрендинга «пивовары» у «Шахтера» не то, что не выигрывали, а и вничью с этим соперником не играли. На фоне двух подобных результатов подряд у соперников, есть, о чем подумать.

Шахтер



Кто-то может назвать текущий сезон для пока еще действующего чемпиона Украины провальным, так как главный тренер «Шахтера» Марино Пушич еще перед уходом на мартовскую международную паузу публично заявил о том, что, «наверное, его команда действительна не готова бороться за защиту титула». Не поверить словам боснийского наставника сложно – отставание от киевского «Динамо» в десять очков уже можно было спокойно сократить до куда более приемлемых шести баллов, а там – и до всех трех. Но там, где конкуренты теряли очки, «горняки» также их теряли.

Тут уже будет более уместно сказать, что этот сезон – «сезон правды» для «Шахтера». Не смогла вторая по молодости состава команда УПЛ бороться за первую строчку турнирной таблицы, но теперь есть еще один нюанс. Совершенно никто не гарантирует нынче, что дончане финишируют вторыми. Ведь есть еще «Александрия», и как раз до нее команде Пушича сейчас шесть очков, а в перспективе – и вовсе три. О «Динамо» уже никто не думает и вовсе. А ведь есть еще Кубок Украины на следующей неделе, где предстоит сыграть все против тех же «полиграфов», да еще и на их поле. Вот у кого не два месяца впереди, а парк аттракционов!

При всем этом в расположении «Шахтера» руки никто не опускает. Команда за зимний трансферный период потратила просто сумасшедшие для наших реалий 32 млн евро на покупку всего трех футболистов. И если о центральном защитнике Арройо нам еще предстоит узнать, то Алиссон и Элиас своим уровнем впечатляют уже на первых порах. Очевидно, что это уже идет приготовление к следующей кампании. И, очевидно, клуб хочет проводить ее в Лиге Европы УЕФА, раз уж за квалификацию Лиги чемпионов зацепиться не удается. Впрочем, возможно, Пушич просто блефует, а ничьи против «Кривбасса» (1:1) и «Карпат» (0:0) были просто стечением обстоятельств – увидим в ближайшее время.

История встреч



Футбольные пути «Оболони» и «Шахтера» в новейшей истории киевлян ранее пересекались 4 раза в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу клуба из Донецка – 4 успешных матча. Разница голов – 9:0. Крупнейшая победа «Шахтера» пришлась на встречу в конце сентября прошлого года – 4:0, когда голы Артема Бондаренко, Лассина Траоре, Георгия Судакова и Невертона принесли успех «горнякам» на «Арене Львов».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Андрей Коваленко из Полтавы, который имеет на своем счету 49 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Дмитрий Запороженко и Назарий Цмоканыч, а резервным арбитром отработает Назарий Дьордь. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Романом Блавацким, которому будет помогать Александр Афанасьев. У Коваленко есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 5 поражений, тогда как с «Шахтером» он пересекался 8 раз – 6 побед и 2 ничьих.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Федоривский – Стасюк, Дубко, Мороз, Приймак, Карась – Суханов, Витенчук, Курко, Ильин – Тарануха.

«Шахтер»: Д. Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Назарина, Марлон – Кевин, Элиас, Швед.