Экс-капитан сборной Украины: Усик мог пойти в этот клуб на высокую зарплату
Ващук – о решении Александра подписать контракт с «Полесьем»
Бывший капитан сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил решение известного боксера Александра Усика подписать контракт с житомирским «Полесьем».
«Удивило ли меня то, что Усик подписал контракт с Полесьем? Нет, ведь после наших тренировок с ветеранами он мог пойти в «Полесье» на высокую зарплату.
Усик мощный нападающий. Когда я с ним играл, то всем говорил: «Спереди никто не стойте. Ведь Александр несется...». Тогда Вячеслав Шевчук все время хотел его толкнуть, – сказал Ващук.
Ранее «Полесье» поздравило Усика с победой над Фьюри.
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