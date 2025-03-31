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  4. Экс-капитан сборной Украины: Усик мог пойти в этот клуб на высокую зарплату
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 18:46 |
760
0

Экс-капитан сборной Украины: Усик мог пойти в этот клуб на высокую зарплату

Ващук – о решении Александра подписать контракт с «Полесьем»

31 марта 2025, 18:46 |
760
0
Экс-капитан сборной Украины: Усик мог пойти в этот клуб на высокую зарплату
ФК Полесье. Александр Усик

Бывший капитан сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил решение известного боксера Александра Усика подписать контракт с житомирским «Полесьем».

«Удивило ли меня то, что Усик подписал контракт с Полесьем? Нет, ведь после наших тренировок с ветеранами он мог пойти в «Полесье» на высокую зарплату.

Усик мощный нападающий. Когда я с ним играл, то всем говорил: «Спереди никто не стойте. Ведь Александр несется...». Тогда Вячеслав Шевчук все время хотел его толкнуть, – сказал Ващук.

Ранее «Полесье» поздравило Усика с победой над Фьюри.

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Александр Усик Владислав Ващук Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Sportarena
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