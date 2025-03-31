Экс-капитан сборной Украины: Усик мог пойти в этот клуб на высокую зарплату

Бывший капитан сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил решение известного боксера Александра Усика подписать контракт с житомирским «Полесьем».

«Удивило ли меня то, что Усик подписал контракт с Полесьем? Нет, ведь после наших тренировок с ветеранами он мог пойти в «Полесье» на высокую зарплату.

Усик мощный нападающий. Когда я с ним играл, то всем говорил: «Спереди никто не стойте. Ведь Александр несется...». Тогда Вячеслав Шевчук все время хотел его толкнуть, – сказал Ващук.

Ранее «Полесье» поздравило Усика с победой над Фьюри.