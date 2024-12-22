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Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 11:17 | Обновлено 22 декабря 2024, 11:50
756
0

«Наш чемпион». Полесье поздравило Усика с победой над Фьюри

Усик покорил сердца многих фанатов

22 декабря 2024, 11:17 | Обновлено 22 декабря 2024, 11:50
756
0
«Наш чемпион». Полесье поздравило Усика с победой над Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.

На ринге во второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–2–1, 24 КО).

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, получил триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112!

После боя житомирское «Полесье» поздравило Александра Усика с победой: «Исторический момент для всей страны! Наш чемпион!», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александр Усик выходил в ринг в футболке с логотипом «волков».

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Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу бокс
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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