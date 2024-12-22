«Наш чемпион». Полесье поздравило Усика с победой над Фьюри
Усик покорил сердца многих фанатов
Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.
На ринге во второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–2–1, 24 КО).
Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, получил триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112!
После боя житомирское «Полесье» поздравило Александра Усика с победой: «Исторический момент для всей страны! Наш чемпион!», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Александр Усик выходил в ринг в футболке с логотипом «волков».
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