ВИДЕО. Как Мудрик и владелец Полесья посетили бой Усика и Фьюри

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.

На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112!

За поединком на арене в Эр-Рияде наблюдали известные персоны из мира футбола: вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик и президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич.

Suspended Chelsea Star Mykhailo Mudryk ringside in Riyadh to support his brother Oleksandr Usyk. I don't see anything wrong with that. He's NOT allowed to train or play football atm. He can't just cry, get depressed at home #CFC #Boxing #UsykFury2 pic.twitter.com/MQ3reBs4BP