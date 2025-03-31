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  4. Манчестер Юнайтед получил предложение в 80 миллионов евро за суперзвезду
Англия
31 марта 2025, 09:38 |
964
0

Манчестер Юнайтед получил предложение в 80 миллионов евро за суперзвезду

Алехандро Гарначо привлекает внимание «Наполи»

31 марта 2025, 09:38 |
964
0
Манчестер Юнайтед получил предложение в 80 миллионов евро за суперзвезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо привлекает внимание «Наполи», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб получил предложение в размере 80 миллионов евро за 19-летнего футболиста, но похоже даже эта сумма на 100 процентов не гарантирует то, что трансфер состоится.

В текущем сезоне Алехандро Гарначо провел 5 матчей на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» является целью легендарного клуба.

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Алехандро Гарначо Наполи Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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