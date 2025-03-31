Манчестер Юнайтед получил предложение в 80 миллионов евро за суперзвезду

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо привлекает внимание «Наполи», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб получил предложение в размере 80 миллионов евро за 19-летнего футболиста, но похоже даже эта сумма на 100 процентов не гарантирует то, что трансфер состоится.

В текущем сезоне Алехандро Гарначо провел 5 матчей на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» является целью легендарного клуба.