Англия31 марта 2025, 09:38 |
964
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Манчестер Юнайтед получил предложение в 80 миллионов евро за суперзвезду
Алехандро Гарначо привлекает внимание «Наполи»
31 марта 2025, 09:38 |
964
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Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо привлекает внимание «Наполи», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский клуб получил предложение в размере 80 миллионов евро за 19-летнего футболиста, но похоже даже эта сумма на 100 процентов не гарантирует то, что трансфер состоится.
В текущем сезоне Алехандро Гарначо провел 5 матчей на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» является целью легендарного клуба.
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