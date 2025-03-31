Суперзвезда Барсы является целью легендарного клуба, у которого проблемы

Звездный бразильский вингер «Барселоны» Рафинья Диас может летом покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, на бразильца претендует «Манчестер Юнайтед», который сейчас переживает не лучшие времена. Наставник «дьяволов» Рубен Аморим считает, что Рафинья именно тот игрок, который может вернуть клубу былую славу.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 21 голевой передачей.

«Красные дьяволы» уже подготовили для каталонцев трансферное предложение на 70 миллионов евро. Конкурентом «МЮ» за подписание бразильца является «Ливерпуль».