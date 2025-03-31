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Англия
31 марта 2025, 01:56 |
136
0

Суперзвезда Барсы является целью легендарного клуба, у которого проблемы

Рафинья Диас заинтересовал «МЮ»

31 марта 2025, 01:56 |
136
0
Суперзвезда Барсы является целью легендарного клуба, у которого проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас

Звездный бразильский вингер «Барселоны» Рафинья Диас может летом покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, на бразильца претендует «Манчестер Юнайтед», который сейчас переживает не лучшие времена. Наставник «дьяволов» Рубен Аморим считает, что Рафинья именно тот игрок, который может вернуть клубу былую славу.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 21 голевой передачей.

«Красные дьяволы» уже подготовили для каталонцев трансферное предложение на 70 миллионов евро. Конкурентом «МЮ» за подписание бразильца является «Ливерпуль».

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Рафинья Диас Барселона Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Рубен Аморим
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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