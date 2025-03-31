Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ракицкий против легионера. Как Ярослав забрал себе в Одессе любимый номер
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 01:49 | Обновлено 31 марта 2025, 02:09
325
0

Ракицкий против легионера. Как Ярослав забрал себе в Одессе любимый номер

Гендиректор «Черноморца» Анатолий Мисюра пояснил ситуацию с номером 44

31 марта 2025, 01:49 | Обновлено 31 марта 2025, 02:09
325
0
Ракицкий против легионера. Как Ярослав забрал себе в Одессе любимый номер
ФК Черноморец

Редкий случай для украинского футбола произошел в одесском «Черноморце».

За несколько дней до матча 22-го тура УПЛ, в котором «моряки» встречались во Львове с «Карпатами», в команде появился очередной новичок – Ярослав Ракицкий.

После оформления соглашения с одесским клубом встал вопрос об игровом номере, под которым 35-летний футболист будет защищать его цвета. Новобранец проявил желание взять привычный для него 44-й, под которым провел всю свою карьеру.

Однако этот номер был занят гамбийским легионером Мозесом Джарджу, который играл под ним с сентября 2024 года – с тех пор, как стал игроком «Черноморца».

Так возникла довольно интересная ситуация: в 21-м туре УПЛ в составе одесской команды с 44-м номером на футболке против «Ингульца» играл Мозес, а в 22-м, в игре против «Карпат», с цифрами 44 на поле вышел Ракицкий.

Прокомментировать этот редкий случай корреспондент Sport.ua попросил генерального директора ФК «Черноморца» Анатолия Мысюру.

– Как удалось новичку «Черноморца» отвоевать у Мозеса Джарджу 44-й номер?

– Это нужно вам спросить непосредственно у Ракицкого и Мозеса – может, у них по этому поводу есть какая-то договоренность (улыбается). Я не стану об этом говорить: пусть Ракицкий этим поделится, если захочет. Стопроцентно сказать, как это удалось, я вам не могу. Возможно, сработало уважение к старшему по возрасту одноклубнику.

До перехода в «Черноморец» Ярослав Ракицкий выступал под 44-м номером в донецком «Шахтере», питерском «Зените» и турецком «Адана Демирспор».

По теме:
Полузащитник Колоса: «Мы четко выполнили установку Костышина»
ФОТО. Жена Судакова сфотографировались практически голой. Огонь
На просмотр в Черноморец приехал воспитанник Динамо
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Карпаты - Черноморец Ярослав Ракицкий инсайд Мозес Джарджу Анатолий Мисюра игровой номер
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Футбол | 30 марта 2025, 12:26 6
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду

Педри привлекает внимание английского гранда

Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Футбол | 31 марта 2025, 03:11 0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»

Испанский тренер высоко оценил Филиппа Лама

Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча
Футбол | 30.03.2025, 19:15
Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча
Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Бокс | 30.03.2025, 08:32
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Бокс | 30.03.2025, 08:52
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
29.03.2025, 10:27 4
Футбол
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 8
Футбол
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
29.03.2025, 07:25 6
Бокс
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
29.03.2025, 02:18
Бокс
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем