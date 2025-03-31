Ракицкий против легионера. Как Ярослав забрал себе в Одессе любимый номер

Редкий случай для украинского футбола произошел в одесском «Черноморце».

За несколько дней до матча 22-го тура УПЛ, в котором «моряки» встречались во Львове с «Карпатами», в команде появился очередной новичок – Ярослав Ракицкий.

После оформления соглашения с одесским клубом встал вопрос об игровом номере, под которым 35-летний футболист будет защищать его цвета. Новобранец проявил желание взять привычный для него 44-й, под которым провел всю свою карьеру.

Однако этот номер был занят гамбийским легионером Мозесом Джарджу, который играл под ним с сентября 2024 года – с тех пор, как стал игроком «Черноморца».

Так возникла довольно интересная ситуация: в 21-м туре УПЛ в составе одесской команды с 44-м номером на футболке против «Ингульца» играл Мозес, а в 22-м, в игре против «Карпат», с цифрами 44 на поле вышел Ракицкий.

Прокомментировать этот редкий случай корреспондент Sport.ua попросил генерального директора ФК «Черноморца» Анатолия Мысюру.

– Как удалось новичку «Черноморца» отвоевать у Мозеса Джарджу 44-й номер?

– Это нужно вам спросить непосредственно у Ракицкого и Мозеса – может, у них по этому поводу есть какая-то договоренность (улыбается). Я не стану об этом говорить: пусть Ракицкий этим поделится, если захочет. Стопроцентно сказать, как это удалось, я вам не могу. Возможно, сработало уважение к старшему по возрасту одноклубнику.

До перехода в «Черноморец» Ярослав Ракицкий выступал под 44-м номером в донецком «Шахтере», питерском «Зените» и турецком «Адана Демирспор».