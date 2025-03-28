Ракицкий официально стал игроком Черноморца. Статистика 35-летнего ветерана

28 марта 35-летний украинский центрбек Ярослав Ракицкий официально стал игроком «Черноморца».

За свою карьеру Ракицкий выступал за четыре клуба («Шахтер», «зенит», «Адана Демирспор», «Черноморец»). Больше всего запомнился своими выступлениями за «кротов», за которых играл еще с академии.

В составе «Шахтера» Ярослав сыграл 358 матчей, забил 18 голов и отдал 35 ассистов. Дебютную игру за донецкую команду он провел 15 августа 2009 года против «Днестра» (6:1).

На клубном уровне Ракицкий принял участие в 478 поединках, отметившись 25 забитыми мячами и 47 результативными передачами. В целом был удален с поля 14 раз.

«Черноморец» в нынешнем розыгрыше УПЛ находится на последнем (16-м) месте в турнирной таблице с 15 очками (4 побед, 3 ничьи, 14 поражений).