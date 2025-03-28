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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 18:54 |
337
0

Ракицкий официально стал игроком Черноморца. Статистика 35-летнего ветерана

Это четвертый клуб в карьере украинца

28 марта 2025, 18:54 |
337
0
Ракицкий официально стал игроком Черноморца. Статистика 35-летнего ветерана
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

28 марта 35-летний украинский центрбек Ярослав Ракицкий официально стал игроком «Черноморца».

За свою карьеру Ракицкий выступал за четыре клуба («Шахтер», «зенит», «Адана Демирспор», «Черноморец»). Больше всего запомнился своими выступлениями за «кротов», за которых играл еще с академии.

В составе «Шахтера» Ярослав сыграл 358 матчей, забил 18 голов и отдал 35 ассистов. Дебютную игру за донецкую команду он провел 15 августа 2009 года против «Днестра» (6:1).

На клубном уровне Ракицкий принял участие в 478 поединках, отметившись 25 забитыми мячами и 47 результативными передачами. В целом был удален с поля 14 раз.

«Черноморец» в нынешнем розыгрыше УПЛ находится на последнем (16-м) месте в турнирной таблице с 15 очками (4 побед, 3 ничьи, 14 поражений).

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трансферы Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Шахтер Донецк статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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