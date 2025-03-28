ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец

Клуб УПЛ Черноморец официально сообщил о переходе в команду опытного центрального защитника Ярослава Ракицкого.

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины будет выступать под своим привычным 44-м номером. Одесский клуб не сообщил подробности контракта, но указал, что Ракицкий уже готов помогать команде в борьбе за выживание в УПЛ.

Черноморец находится в зоне прямого вылета в Первую лигу. Недавно команду возглавил новый тренер Александр Кучер.

Последний на этот момент матч Ярослав провел почти год назад – 25 мая 2024 года в составе Шахтера.