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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 17:05 | Обновлено 28 марта 2025, 17:59
1610
16

ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец

Опытный игрок пополнил состав одесской команды

28 марта 2025, 17:05 | Обновлено 28 марта 2025, 17:59
1610
16
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Клуб УПЛ Черноморец официально сообщил о переходе в команду опытного центрального защитника Ярослава Ракицкого.

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины будет выступать под своим привычным 44-м номером. Одесский клуб не сообщил подробности контракта, но указал, что Ракицкий уже готов помогать команде в борьбе за выживание в УПЛ.

Черноморец находится в зоне прямого вылета в Первую лигу. Недавно команду возглавил новый тренер Александр Кучер.

Последний на этот момент матч Ярослав провел почти год назад – 25 мая 2024 года в составе Шахтера.

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Черноморец Одесса Ярослав Ракицкий трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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Комментарии 16
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Серж
Рахицкий с каждым днём становится всё более похожим на типичного болелу Шлюхты. Пропитая отечная красная рожа с элементами полного отсутствия интеллекта  Ну и плюс фидераст на всю голову с лишней хромосомой 
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+3
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Remark
Буде пропагандувати рузький мір 
Маріуполю допоміг, тепер на черзі Чорноморець
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+3
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Lesovij7
Ракицький Чи Ракіцький?
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+2
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Pavel_i_CO
Пробухана пика типового днонєтскага сєпара
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+2
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Перець
Якось пох 
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+1
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_9Quantum19_
А потім "динамофіли" жалітимуться, що інші вболівальники на гілках їхнього "Динамо" якось не так себе поводять...
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0
zelc006
Покаже усім де раки зимують! Респект та перемоги! Трампа з нами!
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-3
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_9Quantum19_
Непогано.
 Тільки "динамофіли" щось тут собі багато зайвого дозволяють.
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-6
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