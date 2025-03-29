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Сборная УКРАИНЫ
29 марта 2025, 03:51 |
295
0

Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины

Унаи Мельгоса планирует и в дальнейшем вызывать украинца

29 марта 2025, 03:51 |
295
0
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
УАФ. Артем Степанов

Куратор вертикали юношеских и молодежных сборных Украины Унаи Мельгоса отреагировал на отказ нападающего «Байера» Артем Степанова ехать в сборную Украины U-20 из-за конфликта с тренером.

«Насколько мне известно, Артем является игроком с украинским гражданством и паспортом. Соответственно, он может быть вызван в любой момент. И пока это так, мы и в дальнейшем будем следить за его развитием, как и за другими игроками, на благо национальной сборной и самого футболиста», – сказал Мельгоса.

Ранее сообщалось, что Степанов не прибыл в сборную Украины U-20 из-за конфликта с главным тренером этой команды Дмитрием Михайленко.

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Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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