Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины

Куратор вертикали юношеских и молодежных сборных Украины Унаи Мельгоса отреагировал на отказ нападающего «Байера» Артем Степанова ехать в сборную Украины U-20 из-за конфликта с тренером.

«Насколько мне известно, Артем является игроком с украинским гражданством и паспортом. Соответственно, он может быть вызван в любой момент. И пока это так, мы и в дальнейшем будем следить за его развитием, как и за другими игроками, на благо национальной сборной и самого футболиста», – сказал Мельгоса.

Ранее сообщалось, что Степанов не прибыл в сборную Украины U-20 из-за конфликта с главным тренером этой команды Дмитрием Михайленко.