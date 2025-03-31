Экс-капитан клуба УПЛ поведал, сколько ему должны за расторжение контракта
«Ингулец» недоплатил Александру Козаку более 300 тысяч гривен
Бывший капитан «Ингульца» и нынешний игрок «Кудривки» Александр Козак рассказал, сколько денег ему должны в петровском клубе.
– Сколько вам остался должен «Ингулец», месяц зарплаты?
– Нет, это Шершню не отдали за последний месяц, а нам должны за полгода. Мы уже подали документы в Палату по разрешению споров УАФ и ждем вердикта. Если решение будет в нашу пользу, то там еще будет компенсация.
– Какую сумму вам должен Ингулец за полгода?
– Точные цифры раскрывать не буду, но это более 300 тысяч гривен вместе с компенсацией. Мы хотели нормально договориться с «Ингульцом» и предлагали, чтобы нам выплатили три зарплаты, и мы разорвем контракты, но на это никто не пошел. Поворознюк думает, что правда на его стороне. Для меня же дело уже не в деньгах, а в справедливости.
Ранее Александр Козак высказался о президенте «Ингульца» Александре Поворознюке.
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