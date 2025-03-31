Экс-капитан клуба УПЛ поведал, сколько ему должны за расторжение контракта

Бывший капитан «Ингульца» и нынешний игрок «Кудривки» Александр Козак рассказал, сколько денег ему должны в петровском клубе.

– Сколько вам остался должен «Ингулец», месяц зарплаты?

– Нет, это Шершню не отдали за последний месяц, а нам должны за полгода. Мы уже подали документы в Палату по разрешению споров УАФ и ждем вердикта. Если решение будет в нашу пользу, то там еще будет компенсация.

– Какую сумму вам должен Ингулец за полгода?

– Точные цифры раскрывать не буду, но это более 300 тысяч гривен вместе с компенсацией. Мы хотели нормально договориться с «Ингульцом» и предлагали, чтобы нам выплатили три зарплаты, и мы разорвем контракты, но на это никто не пошел. Поворознюк думает, что правда на его стороне. Для меня же дело уже не в деньгах, а в справедливости.

Ранее Александр Козак высказался о президенте «Ингульца» Александре Поворознюке.