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  4. Экс-капитан клуба УПЛ поведал, сколько ему должны за расторжение контракта
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 09:25 |
1115
0

Экс-капитан клуба УПЛ поведал, сколько ему должны за расторжение контракта

«Ингулец» недоплатил Александру Козаку более 300 тысяч гривен

31 марта 2025, 09:25 |
1115
0
Экс-капитан клуба УПЛ поведал, сколько ему должны за расторжение контракта
ФК Ингулец. Александр Козак

Бывший капитан «Ингульца» и нынешний игрок «Кудривки» Александр Козак рассказал, сколько денег ему должны в петровском клубе.

– Сколько вам остался должен «Ингулец», месяц зарплаты?

– Нет, это Шершню не отдали за последний месяц, а нам должны за полгода. Мы уже подали документы в Палату по разрешению споров УАФ и ждем вердикта. Если решение будет в нашу пользу, то там еще будет компенсация.

– Какую сумму вам должен Ингулец за полгода?

– Точные цифры раскрывать не буду, но это более 300 тысяч гривен вместе с компенсацией. Мы хотели нормально договориться с «Ингульцом» и предлагали, чтобы нам выплатили три зарплаты, и мы разорвем контракты, но на это никто не пошел. Поворознюк думает, что правда на его стороне. Для меня же дело уже не в деньгах, а в справедливости.

Ранее Александр Козак высказался о президенте «Ингульца» Александре Поворознюке.

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Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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