Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Команда выиграла у Руха в УПЛ
Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Рух со счетом 2:0 и сохранило отрыв от Александрии и Шахтера в четыре и десять очков соответственно.
Игру прокомментировал наставник киевлян Александр Шовковский, который отдельно остановился на ситуации хавбека Владимира Бражко, который провел встречу в запасе.
«Важная и непростая победа против команды, которая всегда очень агрессивная в атаке. У нас много игроков были в сборных разных, поэтому все было непросто. Мы только 26 числа провели полноценную тренировку, и было важно психологически настроить на игру. В целом, я доволен. Без ошибок не бывает, но я доволен. И у нас во втором тайме были прекрасные возможности забить больше».
«Ситуация Бражко? А почему мне давать характеристику Бражко? Владимир – игрок Динамо, который готовится к матчам и может играть. Я решил выпустить Михайленко. Или вы считаете, что Михайленко провел плохой матч? У нас конкуренция, и у Бражко будут шансы играть в УПЛ и Кубке. У него был матч за сборную, все нормально», – сказал Шовковский.
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Он четко обозначил, что Бражко сыграл две игры за сборную и если бы не повреждение Попова, то вышел бы на замену.
По моему все нормально.