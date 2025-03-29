Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 20:22 | Обновлено 29 марта 2025, 21:22
6344
2

Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко

Команда выиграла у Руха в УПЛ

29 марта 2025, 20:22 | Обновлено 29 марта 2025, 21:22
6344
2
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
ФК Динамо Киев

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Рух со счетом 2:0 и сохранило отрыв от Александрии и Шахтера в четыре и десять очков соответственно.

Игру прокомментировал наставник киевлян Александр Шовковский, который отдельно остановился на ситуации хавбека Владимира Бражко, который провел встречу в запасе.

«Важная и непростая победа против команды, которая всегда очень агрессивная в атаке. У нас много игроков были в сборных разных, поэтому все было непросто. Мы только 26 числа провели полноценную тренировку, и было важно психологически настроить на игру. В целом, я доволен. Без ошибок не бывает, но я доволен. И у нас во втором тайме были прекрасные возможности забить больше».

«Ситуация Бражко? А почему мне давать характеристику Бражко? Владимир – игрок Динамо, который готовится к матчам и может играть. Я решил выпустить Михайленко. Или вы считаете, что Михайленко провел плохой матч? У нас конкуренция, и у Бражко будут шансы играть в УПЛ и Кубке. У него был матч за сборную, все нормально», – сказал Шовковский.

По теме:
Гонка бомбардиров УПЛ. Форвард Динамо увеличил отрыв
Капитан Динамо: Я себя не оцениваю, для этого есть журналисты и эксперты
Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»
Динамо Киев Рух Львов Рух - Динамо Украинская Премьер-лига Александр Шовковский Владимир Бражко
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(107)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес устал. Реал готов продать одного из лучших игроков мира
Футбол | 29 марта 2025, 21:15 0
Перес устал. Реал готов продать одного из лучших игроков мира
Перес устал. Реал готов продать одного из лучших игроков мира

Мадридский гранд может попрощаться с Винисиусом

Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Футбол | 29 марта 2025, 00:43 1
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута

Украинский защитник вряд ли сменит клубную прописку

Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Футбол | 29.03.2025, 01:40
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
Бокс | 29.03.2025, 08:44
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
Футбол | 29.03.2025, 18:40
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Написали не все, что Шовковский сказал.
Он четко обозначил, что Бражко сыграл две игры за сборную и если бы не повреждение Попова, то вышел бы на замену.
По моему все нормально.
Ответить
+3
Gargantua81
и деньги не получили, и Динамо он сейчас не помощник. закружилась голова, трудно мальчику думать о футболе
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
28.03.2025, 10:35 9
Футбол
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
29.03.2025, 09:00 1
Война
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
28.03.2025, 05:45 1
Футбол
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 7
Футбол
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 11
Теннис
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем