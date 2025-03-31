Источник: в сборной Украины было рукоприкладство по отношению к легионеру
Это якобы и стало причиной отказа Артема Степанова ехать в сборную U-20.
Украинский нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20 из-за рукоприкладства в составе команды, сообщает журналист Владимир Крамар.
По информации источника, кто-то из тренеров команды «отвел игрока в сторону и потрепал его» за, вероятно, неподобающее поведение, после чего 17-летний футболист заявил, что больше не приедет к этому тренерскому штабу.
Ранее причиной отказа Артема Степановы ехать в сборную Украины U-20 назывался конфликт с Дмитрием Михайленко и его тренерским штабом.
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