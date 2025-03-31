Источник: в сборной Украины было рукоприкладство по отношению к легионеру

Украинский нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20 из-за рукоприкладства в составе команды, сообщает журналист Владимир Крамар.

По информации источника, кто-то из тренеров команды «отвел игрока в сторону и потрепал его» за, вероятно, неподобающее поведение, после чего 17-летний футболист заявил, что больше не приедет к этому тренерскому штабу.

Ранее причиной отказа Артема Степановы ехать в сборную Украины U-20 назывался конфликт с Дмитрием Михайленко и его тренерским штабом.