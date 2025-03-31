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Чемпионат мира
31 марта 2025, 10:04 |
1884
2

Источник: в сборной Украины было рукоприкладство по отношению к легионеру

Это якобы и стало причиной отказа Артема Степанова ехать в сборную U-20.

31 марта 2025, 10:04 |
1884
2
Источник: в сборной Украины было рукоприкладство по отношению к легионеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20 из-за рукоприкладства в составе команды, сообщает журналист Владимир Крамар.

По информации источника, кто-то из тренеров команды «отвел игрока в сторону и потрепал его» за, вероятно, неподобающее поведение, после чего 17-летний футболист заявил, что больше не приедет к этому тренерскому штабу.

Ранее причиной отказа Артема Степановы ехать в сборную Украины U-20 назывался конфликт с Дмитрием Михайленко и его тренерским штабом.

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Байер Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 Артем Степанов Владимир Крамар Владимир Езерский
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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serhiy
Слухай ,степанов -не хочеш грати в збірній - не грай. Обійдемся . Але не треба тепер обсирати збірну України.Не ний ! Ти зробив вибір - закрив №баль6ик і про тебе тут забули !  Недороблений холанд !
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0
Микола Унгурян
в принципі і таке може бути, враховуючи совковість у мізках наших тренерів, особливо в тому що стосується взаємовідносин з підлеглими. 
або гравець вже планує змінювати громадянство і гра з збірну України поза його планами
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