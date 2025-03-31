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  4. «Осталось два или три месяца». Лунин прокомментировал уход из Реала
Испания
31 марта 2025, 09:52 |
1359
1

«Осталось два или три месяца». Лунин прокомментировал уход из Реала

Украинский голкипер сосредоточен на ближайших матчах клуба

31 марта 2025, 09:52 |
1359
1
«Осталось два или три месяца». Лунин прокомментировал уход из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского «Реала» в матче 29-го тура испанской Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти сумели одолеть «Леганес» со счетом 3:2.

После окончания этого противостояния Лунин ответил на вопросы журналистов о своем будущем и признался, что пока не думает об уходе в другой клуб:

«У меня позитивный подход к нашему будущему, потому что мы продолжаем играть во всех соревнованиях. Я провел около 10 или 11 матчей и надеюсь, что смогу играть больше. Я сосредоточен на ежедневной работе и предстоящих поединках, которые нас ожидают.

Осталось еще совсем немного, два или три месяца и сезон будет завершен. Теперь нет времени думать о возможном уходе из Мадрида. Я продлил свой контракт и счастлив находиться здесь. Я никогда не прекращал бороться за свое место. Нужно сосредоточиться на будущих матчах и не думать о том, что будет летом, – сказал Лунин.

В текущем сезоне украинский голкипер провел 11 поединков во всех турнирах, где пропустил 15 голов. В четырех матчах Лунин сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Леганес Реал - Леганес Андрей Лунин
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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ALM
Та Луня вчепився в лавку Реалу усім, чим можна. Нікуди він не збирається переходити. Хіба що насильно продадуть.
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