«Осталось два или три месяца». Лунин прокомментировал уход из Реала
Украинский голкипер сосредоточен на ближайших матчах клуба
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского «Реала» в матче 29-го тура испанской Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти сумели одолеть «Леганес» со счетом 3:2.
После окончания этого противостояния Лунин ответил на вопросы журналистов о своем будущем и признался, что пока не думает об уходе в другой клуб:
«У меня позитивный подход к нашему будущему, потому что мы продолжаем играть во всех соревнованиях. Я провел около 10 или 11 матчей и надеюсь, что смогу играть больше. Я сосредоточен на ежедневной работе и предстоящих поединках, которые нас ожидают.
Осталось еще совсем немного, два или три месяца и сезон будет завершен. Теперь нет времени думать о возможном уходе из Мадрида. Я продлил свой контракт и счастлив находиться здесь. Я никогда не прекращал бороться за свое место. Нужно сосредоточиться на будущих матчах и не думать о том, что будет летом, – сказал Лунин.
В текущем сезоне украинский голкипер провел 11 поединков во всех турнирах, где пропустил 15 голов. В четырех матчах Лунин сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб из города Пирей одолел Панатинаикос в матче чемпионата Греции со счетом 4:2
Смотрите видеообзор финального матча на Мастерсе в Майами