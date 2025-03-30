Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Украинец пропустил два мяча в первом тайме
29 марта состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Реал» Мадрид сыграл с «Леганесом».
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«Королевский» клуб одержал победу в матче со счетом 3:2. Украинский голкипер Андрей Лунин начал игру в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
После завершения матча Лунин получил от авторитетного портала WhoScored 6,1 балла. Более низкую оценку получил только Брахим Диас - 6.0.
Лучшим игроком признан Джуд Беллингем - 9.0.
Оценки матча Реал Мадрид – Леганес от WhoScored
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