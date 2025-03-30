Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Испания
30 марта 2025, 01:45 | Обновлено 30 марта 2025, 01:50
762
0

Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес

Украинец пропустил два мяча в первом тайме

30 марта 2025, 01:45 | Обновлено 30 марта 2025, 01:50
762
0
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Getty Images/Global Images Ukraine

29 марта состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Реал» Мадрид сыграл с «Леганесом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Королевский» клуб одержал победу в матче со счетом 3:2. Украинский голкипер Андрей Лунин начал игру в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

После завершения матча Лунин получил от авторитетного портала WhoScored 6,1 балла. Более низкую оценку получил только Брахим Диас - 6.0.

Лучшим игроком признан Джуд Беллингем - 9.0.

Оценки матча Реал Мадрид – Леганес от WhoScored

По теме:
Известна оценка Довбика за победный гол за Рому на последних минутах
Мбаппе сравнялся с Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за Реал
Мбаппе впервые в своей карьере забил гол со штрафного
Леганес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Леганес Джуд Беллингем оценки WhoScored
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
Футбол | 29 марта 2025, 14:01 1
Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира

«Атлетико» может заработать серьезные деньги на трансфере Хулиана Альвареса

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Кубковый матч с Динамо будет совсем другим»
Футбол | 30 марта 2025, 02:15 0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Кубковый матч с Динамо будет совсем другим»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Кубковый матч с Динамо будет совсем другим»

«Рух» уступил более именитому сопернику

Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Футбол | 29.03.2025, 07:47
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Футбол | 29.03.2025, 23:43
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бокс | 29.03.2025, 09:29
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик обратился к обидчику Майка Тайсона. Будет что-то грандиозное
Усик обратился к обидчику Майка Тайсона. Будет что-то грандиозное
29.03.2025, 00:03 1
Бокс
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
29.03.2025, 07:25 3
Бокс
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
29.03.2025, 09:00 1
Война
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
29.03.2025, 19:55 3
Футбол
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 7
Футбол
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
28.03.2025, 05:45 1
Футбол
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем