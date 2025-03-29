29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» проходит матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» играет с «Ромой».

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«Волки» после 29 сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают седьмую строчку в турнирной таблице Серии А с 49 очками. «Лечче» идет 16 с 25 баллами.

В стартовом составе «Ромы» вышел украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик.

На 81-й минуте счет в матче был открыт. Довбик вывел «волков» вперед, забив 16-й гол в этом сезоне на клубном уровне.

ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А