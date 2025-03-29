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Италия
29 марта 2025, 23:30 | Обновлено 30 марта 2025, 00:17
2667
5

ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А

Артем Забил в ворота «Лечче»

29 марта 2025, 23:30 | Обновлено 30 марта 2025, 00:17
2667
5
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» проходит матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» играет с «Ромой».

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«Волки» после 29 сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают седьмую строчку в турнирной таблице Серии А с 49 очками. «Лечче» идет 16 с 25 баллами.

В стартовом составе «Ромы» вышел украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик.

На 81-й минуте счет в матче был открыт. Довбик вывел «волков» вперед, забив 16-й гол в этом сезоне на клубном уровне.

ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 5
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nivavn
А у сусіда кіт всрався, тільки не можу показати, бо нема ТЕЛЕГРАМА
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+5
Battersea
И  опять хороший?
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+3
PullBen
красавчик, лиш відновився від травми а вже тащить Рому на вершину, літом надіюсь нікуди не перейде
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+3
DaVinci
За збірну б так грав. А то не встиг приїхати і вже рахіт
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-4
fedd1979
Ну нарешті людський гол не з метра в порожні ворота!
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-6
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