29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».

Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки».

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После поединка украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик в Instagram-stories одним словом обратился к своему партнеру по команде Томмазо Бальданци: «Сумасшедший».

Как догадываются болельщики в социальных сетях, такой была реакция форварда на празднование Томмазо в стиле коалы.

ФОТО. Довбик обратился к партнеру по Роме. Назвал его сумасшедшим