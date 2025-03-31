ФОТО. Довбик обратился к партнеру по Роме. Назвал его сумасшедшим
Томмазо Бальданцы удивил украинца своим празднованием
29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».
Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки».
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После поединка украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик в Instagram-stories одним словом обратился к своему партнеру по команде Томмазо Бальданци: «Сумасшедший».
Как догадываются болельщики в социальных сетях, такой была реакция форварда на празднование Томмазо в стиле коалы.
ФОТО. Довбик обратился к партнеру по Роме. Назвал его сумасшедшим
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