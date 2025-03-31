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  4. ФОТО. Довбик обратился к партнеру по Роме. Назвал его сумасшедшим
Италия
31 марта 2025, 09:04 |
686
0

ФОТО. Довбик обратился к партнеру по Роме. Назвал его сумасшедшим

Томмазо Бальданцы удивил украинца своим празднованием

31 марта 2025, 09:04 |
686
0
ФОТО. Довбик обратился к партнеру по Роме. Назвал его сумасшедшим
Getty Images/Global Images Ukraine

29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».

Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После поединка украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик в Instagram-stories одним словом обратился к своему партнеру по команде Томмазо Бальданци: «Сумасшедший».

Как догадываются болельщики в социальных сетях, такой была реакция форварда на празднование Томмазо в стиле коалы.

ФОТО. Довбик обратился к партнеру по Роме. Назвал его сумасшедшим

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Томмазо Бальданци Артем Довбик Рома Рим Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу фото празднование гола
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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