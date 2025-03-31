ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
Президент «Ингульца» – о проблемах с домашней ареной
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о проблемах с домашней ареной.
«Мы обратились в УАФ, но нам не дали разрешения играть в Кропивницком. Сообщили, что поле не готово. А мы хотели играть в Кропивницком. Опять та же ситуация, УАФ вставляет палки в колеса, чтобы мы не играли дома. Эта просто их стратегия по отношению к нашему клубу
Я бы с радостью играл бы в Кропивницком, чтобы люди имели возможность бесплатно смотреть футбол. Однако Виктор Бессмертный (Председатель Кировоградской областной АФ) не даст этого сделать, потому что он шестерка Шевченко», – сказал Поворознюк.
Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua сообщил, что его клуб в ближайшее время вернется на стадион в городе Петрово, где будет проводить домашние матчи чемпионата Украины по футболу.
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