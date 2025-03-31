Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 03:49 |
296
0

ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»

Президент «Ингульца» – о проблемах с домашней ареной

31 марта 2025, 03:49 |
296
0
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о проблемах с домашней ареной.

«Мы обратились в УАФ, но нам не дали разрешения играть в Кропивницком. Сообщили, что поле не готово. А мы хотели играть в Кропивницком. Опять та же ситуация, УАФ вставляет палки в колеса, чтобы мы не играли дома. Эта просто их стратегия по отношению к нашему клубу

Я бы с радостью играл бы в Кропивницком, чтобы люди имели возможность бесплатно смотреть футбол. Однако Виктор Бессмертный (Председатель Кировоградской областной АФ) не даст этого сделать, потому что он шестерка Шевченко», – сказал Поворознюк.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua сообщил, что его клуб в ближайшее время вернется на стадион в городе Петрово, где будет проводить домашние матчи чемпионата Украины по футболу.

По теме:
Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
КОСТЫШИН: «Колос должен находиться выше в турнирной таблице»
БАРТУЛОВИЧ: «Печальный вечер. Хочется извиниться перед болельщиками»
чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига Ингулец Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
Футбол | 30 марта 2025, 21:12 6
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос

Роман быстро поразил ворота Панатинаикоса после ошибки голкипера

А сколько у Холанда? Известна оценка Забарного за матч Борнмут – Ман Сити
Футбол | 31 марта 2025, 04:44 0
А сколько у Холанда? Известна оценка Забарного за матч Борнмут – Ман Сити
А сколько у Холанда? Известна оценка Забарного за матч Борнмут – Ман Сити

30 марта горожане выбили вишен в 1/4 финала Кубка Англии, победив со счетом 2:1

Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Футбол | 30.03.2025, 17:18
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Склоним головы. Братья по крови – хулиган и сын гендиректора Черноморца
Война | 30.03.2025, 09:00
Склоним головы. Братья по крови – хулиган и сын гендиректора Черноморца
Склоним головы. Братья по крови – хулиган и сын гендиректора Черноморца
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Бокс | 30.03.2025, 08:32
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
30.03.2025, 01:45
Футбол
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
30.03.2025, 00:31 1
Футбол
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
29.03.2025, 09:47 14
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 16
Бокс
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
29.03.2025, 10:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем