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Англия
31 марта 2025, 09:52 | Обновлено 31 марта 2025, 09:53
591
0

Открыт к предложениям. Кейн может сменить клуб летом, есть претендент

«Ливерпуль» заинтересован в подписании английского страйкера

31 марта 2025, 09:52 | Обновлено 31 марта 2025, 09:53
591
0
Открыт к предложениям. Кейн может сменить клуб летом, есть претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский страйкер мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.

По информации источника, 31-летний футболист рассматривается клубном как топовое усиление атаки, особенно учитывая то, что команду, скорее всего, покинет Мохамед Салах.

«Бавария» не хочет отпускать англичанина, но сам игрок открыть к предложениям. Он хочет выиграть титул Английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» рассматривает подписание одного из лучших игроков планеты.

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Гарри Кейн Бавария Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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