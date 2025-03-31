Открыт к предложениям. Кейн может сменить клуб летом, есть претендент

Английский страйкер мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.

По информации источника, 31-летний футболист рассматривается клубном как топовое усиление атаки, особенно учитывая то, что команду, скорее всего, покинет Мохамед Салах.

«Бавария» не хочет отпускать англичанина, но сам игрок открыть к предложениям. Он хочет выиграть титул Английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» рассматривает подписание одного из лучших игроков планеты.