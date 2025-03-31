Испания31 марта 2025, 02:34 |
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Барселона рассматривает подписание одного из лучших игроков планеты
Мохамед Салах может перебраться в каталонский клуб
31 марта 2025, 02:34 |
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Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.
Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Этим готова воспользоваться «Барселона». Каталонцы долгое время рассматривали переход Луиса Диаса, однако сейчас руководству «сине-гранатовым» больше импонирует подписание именно Салаха, ведь за его трансфер не придется платить.
Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что Салах близок к переходу в «ПСЖ».
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