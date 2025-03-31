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  4. Барселона рассматривает подписание одного из лучших игроков планеты
Испания
31 марта 2025, 02:34 |
145
0

Барселона рассматривает подписание одного из лучших игроков планеты

Мохамед Салах может перебраться в каталонский клуб

31 марта 2025, 02:34 |
145
0
Барселона рассматривает подписание одного из лучших игроков планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.

Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Этим готова воспользоваться «Барселона». Каталонцы долгое время рассматривали переход Луиса Диаса, однако сейчас руководству «сине-гранатовым» больше импонирует подписание именно Салаха, ведь за его трансфер не придется платить.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что Салах близок к переходу в «ПСЖ».

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Ливерпуль Барселона трансферы Мохамед Салах трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.com
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