Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может летом покинуть английский клуб.

По информации СМИ, лондонцы рассчитывают усилить защиту и готовят подписание центрбека «Севильи» Лоика Баде. Лондонцы готовы предложить «Севилье» 30 миллионов евро и одного из игроков в обмен – Трево Чалоба или Михаила Мудрика, который пока отстранен от футбола из-за допингового скандала.

В этом сезоне Мудрик сыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.