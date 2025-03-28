Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Украинец может оказаться в «Севилье»
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может летом покинуть английский клуб.
По информации СМИ, лондонцы рассчитывают усилить защиту и готовят подписание центрбека «Севильи» Лоика Баде. Лондонцы готовы предложить «Севилье» 30 миллионов евро и одного из игроков в обмен – Трево Чалоба или Михаила Мудрика, который пока отстранен от футбола из-за допингового скандала.
В этом сезоне Мудрик сыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
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