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  4. Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Англия
28 марта 2025, 23:44 |
580
2

Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков

Украинец может оказаться в «Севилье»

28 марта 2025, 23:44 |
580
2
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может летом покинуть английский клуб.

По информации СМИ, лондонцы рассчитывают усилить защиту и готовят подписание центрбека «Севильи» Лоика Баде. Лондонцы готовы предложить «Севилье» 30 миллионов евро и одного из игроков в обмен – Трево Чалоба или Михаила Мудрика, который пока отстранен от футбола из-за допингового скандала.

В этом сезоне Мудрик сыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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Лоик Баде Трево Чалоба Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Севилья
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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Ukraine
Що з пробою Б?
Скільки можна тягнути кота за хвіст?
Зараз пів року втратить і без бану, потім ще бан на 4 роки
Час іде….
Швидше….
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0
Remark
Н.й він вже кому треба!
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0
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