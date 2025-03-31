30 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Греции 2024/25 между командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос».

Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

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В этой игре национальной сборной Украины Роман Яремчук отметился дублем в составе «Олимпиакоса». После поединка в Instagram-stories футболист поделился фотографией с наградой лучшему игроку встречи.

ФОТО. Лидер сборной Украины получил награду лучшего игрока матча