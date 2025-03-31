Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лидер сборной Украины получил награду лучшего игрока матча
Греция
31 марта 2025, 08:13 |
1327
0

ФОТО. Лидер сборной Украины получил награду лучшего игрока матча

Роман Яремчук оформил дубль в ворота «Панатинаикоса»

31 марта 2025, 08:13 |
1327
0
ФОТО. Лидер сборной Украины получил награду лучшего игрока матча
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

30 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Греции 2024/25 между командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос».

Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В этой игре национальной сборной Украины Роман Яремчук отметился дублем в составе «Олимпиакоса». После поединка в Instagram-stories футболист поделился фотографией с наградой лучшему игроку встречи.

ФОТО. Лидер сборной Украины получил награду лучшего игрока матча

По теме:
ЯРЕМЧУК: «Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради цели»
МЕНДИЛИБАР: «Яремчук – игрок, который с начала сезона работал без перерыва»
Стала известна оценка Яремчука за матч в Греции, в котором он положил дубль
Панатинаикос Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Футбол | 31 марта 2025, 09:01 0
Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Поединок состоится 31 марта в 12:00 по Киеву

У Ломаченко возникли серьезные проблемы
Бокс | 30 марта 2025, 09:20 24
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы

Боб Арум рассказал, что Василий имеет тяжелую травму спины

Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству
Футбол | 30.03.2025, 12:10
Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству
Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
Футбол | 30.03.2025, 22:20
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
Усик признался, для чего вступил в Территориальную оборону Украины
Бокс | 31.03.2025, 02:15
Усик признался, для чего вступил в Территориальную оборону Украины
Усик признался, для чего вступил в Территориальную оборону Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
29.03.2025, 09:47 14
Футбол
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
29.03.2025, 07:25 6
Бокс
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 12
Бокс
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 27
Футбол
Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму
Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму
29.03.2025, 18:55
Бокс
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 8
Футбол
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем