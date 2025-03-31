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  4. КОЗАК: «Поворознюк? Я не знаю, что нужно употреблять, чтоб такое придумать»
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 08:28 |
1304
0

КОЗАК: «Поворознюк? Я не знаю, что нужно употреблять, чтоб такое придумать»

Бывший капитан «Ингульца» прокомментировал слова президента клуба

31 марта 2025, 08:28 |
1304
0
КОЗАК: «Поворознюк? Я не знаю, что нужно употреблять, чтоб такое придумать»
ФК Ингулец. Александр Козак

Бывший капитан «Ингульца» и нынешний игрок «Кудровки» Александр Козак прокомментировал слова президента петровского клуба Александра Поворознюка о якобы измене своей жены.

– Поворознюк говорил, что вы попросили у него 10 тысяч долларов на подарок жене, которая якобы вас изменила. Это правда?

– Я не знаю, что я ему сделал, что он уже на святое посягает – на семью. Это полная клевета с его стороны. Этого не было! Я не знаю, что надо употреблять, чтобы такое придумать.

– То есть, вы к нему не ходили просить деньги?

– Конечно, нет. Как вы себе это представляете? Думаете, футболист пойдет к президенту, если у него какие-то проблемы в личной жизни и попросит денег на кольцо? Это просто бред. У него было время, и он напридумывал такие истории о нас.

– Он говорил в этом интервью, что дал вам 400 тысяч гривен и попросил их вернуть, когда вы уходили из «Ингульца».

– Я не знаю, почему он так мало сказал, мог бы и большую сумму придумать. Он постоянно говорил неправду на протяжении этого интервью. Я никогда у него не брал таких денег.

– Поворознюк говорил, что Шершень привез ему 200 тысяч гривен и он подписал ему открепительную.

– Не знаю, может, у них были какие-то договоренности и за 200 тысяч он его отпустил.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига Александр Козак Ингулец Михаил Шершень Кудровка долги расторжение контракта
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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