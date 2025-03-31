Прикарпатье – Мариуполь – 0:0. Видеообзор матча
«Прикарпатье» сыграло с обновленным «Мариуполем»
После длительной паузы возобновился сезон в Первой лиге. В гости к «Прикарпатью» приехал «Мариуполь».
«Мариуполь» находился под угрозой снятия с чемпионата. Но команду удалось спасти. Обновленный коллектив сумел отобрать очки у «Прикарпатья». За «Мариуполь» дебютировал экс-игрок львовского «Руха» Руслан Непейпиев.
Первая лига. Группа выбывание. 30 марта
Прикарпатье – Мариуполь – 0:0
Прикарпатье (стартовый состав): Кучерук, Романюк, Француз, Швец, Демкив, Титов, Соловьев, Радульский, Бучакчийский, Беспалько, Трофимюк. Запасные: Бобинец, Барасюк, Барчук, Болденков, Геник, Романов, Стадник, Хома, Хруник, Цыбульник, Цюцюра.
Мариуполь (стартовый состав): Жупанский, Дворовенко, Червак, Махнев, Сидоренко, Вовкун, Богданов, Булгаков, Байдал, Масшталир, Буряк. Запасные: Панченко, Матусевич, Палюх, Данилюк, Рожко, Непейпиев, Шеставин.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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