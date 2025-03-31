Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прикарпатье – Мариуполь – 0:0. Видеообзор матча
Украина. Первая лига
31 марта 2025, 18:53 |
44
0

Прикарпатье – Мариуполь – 0:0. Видеообзор матча

«Прикарпатье» сыграло с обновленным «Мариуполем»

31 марта 2025, 18:53 |
44
0
Прикарпатье – Мариуполь – 0:0. Видеообзор матча
ФК Прикарпатье

После длительной паузы возобновился сезон в Первой лиге. В гости к «Прикарпатью» приехал «Мариуполь».

«Мариуполь» находился под угрозой снятия с чемпионата. Но команду удалось спасти. Обновленный коллектив сумел отобрать очки у «Прикарпатья». За «Мариуполь» дебютировал экс-игрок львовского «Руха» Руслан Непейпиев.

Первая лига. Группа выбывание. 30 марта

Прикарпатье – Мариуполь – 0:0

Прикарпатье (стартовый состав): Кучерук, Романюк, Француз, Швец, Демкив, Титов, Соловьев, Радульский, Бучакчийский, Беспалько, Трофимюк. Запасные: Бобинец, Барасюк, Барчук, Болденков, Геник, Романов, Стадник, Хома, Хруник, Цыбульник, Цюцюра.

Мариуполь (стартовый состав): Жупанский, Дворовенко, Червак, Махнев, Сидоренко, Вовкун, Богданов, Булгаков, Байдал, Масшталир, Буряк. Запасные: Панченко, Матусевич, Палюх, Данилюк, Рожко, Непейпиев, Шеставин.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «В УПЛ почти не осталось проходных матчей»
Металлург Запорожье – Подолье – 1:2. Видео голов и обзор матча
Форвард Оболони объяснил, что помешало ему забить Шахтеру
Прикарпатье Ивано-Франковск Мариуполь чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
Футбол | 31 марта 2025, 09:04 3
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»

Президент «Ингульца» – о проблемах с домашней ареной

«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
Бокс | 31 марта 2025, 13:52 5
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры

Британский промоутер не понимает, зачем украинцу драться на ринге

47 секунд. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд
Футбол | 31.03.2025, 12:41
47 секунд. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд
47 секунд. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Футбол | 30.03.2025, 22:59
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Известно, какой клуб будет тренировать Хаби Алонсо в следующем сезоне
Футбол | 31.03.2025, 19:04
Известно, какой клуб будет тренировать Хаби Алонсо в следующем сезоне
Известно, какой клуб будет тренировать Хаби Алонсо в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 24
Бокс
Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму
Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму
29.03.2025, 18:55 1
Бокс
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
29.03.2025, 21:44 3
Бокс
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
30.03.2025, 22:41
Футбол
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
30.03.2025, 06:23
Футбол
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 25
Бокс
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
30.03.2025, 00:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем