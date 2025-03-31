Тренер Эвертона отказывается приходить на новый стадион. Известна причина

Тренер Эвертона Дэвид Мойес признался, что все еще не приходил посмотреть на новый клубный стадион, который официально станет домом команды с сезона 2025/26.

«Я не приходил на новый стадион. И не собираюсь это делать сейчас. Не приду на арену до тех пор, пока Эвертон не гарантирует себе место в АПЛ. Команда должна играть на новом стадионе в АПЛ, а мы еще не гарантировали себе выживание».

«Хотя ситуация, конечно, лучше, чем была в момент, когда я пришел. У нас хорошая позиция, чтобы остаться в АПЛ», – сказал Мойес.

Команда Виталия Миколенко идет на 15-й позиции с отрывом в 17 очков от зоны вылета.