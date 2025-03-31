Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Эвертона отказывается приходить на новый стадион. Известна причина
Англия
31 марта 2025, 18:42 | Обновлено 31 марта 2025, 19:08
1310
1

Тренер Эвертона отказывается приходить на новый стадион. Известна причина

Мойес принципиально не хочет заходить на новую арену

31 марта 2025, 18:42 | Обновлено 31 марта 2025, 19:08
1310
1
Тренер Эвертона отказывается приходить на новый стадион. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Тренер Эвертона Дэвид Мойес признался, что все еще не приходил посмотреть на новый клубный стадион, который официально станет домом команды с сезона 2025/26.

«Я не приходил на новый стадион. И не собираюсь это делать сейчас. Не приду на арену до тех пор, пока Эвертон не гарантирует себе место в АПЛ. Команда должна играть на новом стадионе в АПЛ, а мы еще не гарантировали себе выживание».

«Хотя ситуация, конечно, лучше, чем была в момент, когда я пришел. У нас хорошая позиция, чтобы остаться в АПЛ», – сказал Мойес.

Команда Виталия Миколенко идет на 15-й позиции с отрывом в 17 очков от зоны вылета.

По теме:
Зинченко на руку. Фланговый защитник Арсенала может перейти в Байер
Могут обменять на Исака. Ньюкасл заинтересован в двух игроках Ливерпуля
ФОТО. Легенда Премьер-Лиги навсегда забанен в гольф-клубе. Причина
Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига Дэвид Мойес
Иван Зинченко Источник: talkSPORT
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе
Футбол | 31 марта 2025, 13:37 5
ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе
ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе

Президент клуба прокомментировал резонансный уход футболистов

Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Бокс | 31 марта 2025, 08:30 1
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее

Даниэль выделил украинского чемпиона

«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
Футбол | 30.03.2025, 22:41
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
Помешала трагедия. Как экс-звезда спартака едва не перешел в Динамо
Футбол | 31.03.2025, 19:23
Помешала трагедия. Как экс-звезда спартака едва не перешел в Динамо
Помешала трагедия. Как экс-звезда спартака едва не перешел в Динамо
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
Футбол | 31.03.2025, 00:41
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Тренери та спортсмени люди забобонні. Не хоче злякати удачу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Братья по крови – хулиган и сын гендиректора Черноморца
Склоним головы. Братья по крови – хулиган и сын гендиректора Черноморца
30.03.2025, 09:00 6
Война
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
31.03.2025, 07:50
Футбол
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 8
Футбол
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
30.03.2025, 08:09 5
Футбол
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
29.03.2025, 21:44 3
Бокс
Элина Свитолина получила первый номер посева на грунтовом турнире в Руане
Элина Свитолина получила первый номер посева на грунтовом турнире в Руане
30.03.2025, 01:04 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем