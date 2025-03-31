Тренер Эвертона отказывается приходить на новый стадион. Известна причина
Мойес принципиально не хочет заходить на новую арену
Тренер Эвертона Дэвид Мойес признался, что все еще не приходил посмотреть на новый клубный стадион, который официально станет домом команды с сезона 2025/26.
«Я не приходил на новый стадион. И не собираюсь это делать сейчас. Не приду на арену до тех пор, пока Эвертон не гарантирует себе место в АПЛ. Команда должна играть на новом стадионе в АПЛ, а мы еще не гарантировали себе выживание».
«Хотя ситуация, конечно, лучше, чем была в момент, когда я пришел. У нас хорошая позиция, чтобы остаться в АПЛ», – сказал Мойес.
Команда Виталия Миколенко идет на 15-й позиции с отрывом в 17 очков от зоны вылета.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба прокомментировал резонансный уход футболистов
Даниэль выделил украинского чемпиона